Київ
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01B A
Протигрибкові препарати для системного застосування
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01B
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01B A
Протигрибкові препарати для системного застосування
D01B A01
Гризеофульвін
D01B A02
Тербінафін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Тербінафін-КВ
Таблетки 250 мг блістер №14
Київський вітамінний завод
від
164,34
грн
в 823 аптеках
Знайти в аптеках
Ламікон®
Таблетки 0,25 г блістер №14
Фармак
від
239,96
грн
в 698 аптеках
Знайти в аптеках
Тербінорм
Таблетки 250 мг блістер №14
Уорлд Медицин
від
287,61
грн
в 602 аптеках
Знайти в аптеках
Гризеофульвін
Таблетки 125 мг блістер в пачці №40
Борщагівський ХФЗ
від
47,16
грн
в 464 аптеках
Знайти в аптеках
Мікофін®
Таблетки 250 мг №14
Нобель
від
369,00
грн
в 445 аптеках
Знайти в аптеках
Тербінафін
Таблетки 250 мг №10
Лубнифарм
від
147,00
грн
в 417 аптеках
Знайти в аптеках
Екзифін
Таблетки 250 мг блістер у картонній коробці №14
Євро Лайфкер
від
174,05
грн
в 378 аптеках
Знайти в аптеках
Ламізил®
Таблетки 250 мг блістер у коробці №14
Новартіс Фарма
від
1343,63
грн
в 302 аптеках
Знайти в аптеках
Онхофін
Таблетки 250 мг блістер №14
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Тербізил
Таблетки 250 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Тербізил
Таблетки 250 мг блістер №14
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Тербізил
Таблетки 125 мг №14
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Ламіфен
Таблетки 250 мг блістер №28
Фітофарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Фунготек
Таблетки 250 мг №7
Euro Lifecare
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Фунготек
Таблетки 250 мг №14
Euro Lifecare
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
0.25 г
125 мг
250 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
7
10
14
28
40
Виробник
Euro Lifecare
Gedeon Richter
Євро Лайфкер
Ауробіндо Фарма
Київський вітамінний завод
Лубнифарм
Нобель
Новартіс Фарма
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Уорлд Медицин
Фармак
Фітофарм
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню