Київ
Протигрибкові препарати для системного застосування
D01B A02
Тербінафін
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01B
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01B A
Протигрибкові препарати для системного застосування
D01B A02
Тербінафін
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Тербінафін-КВ
Таблетки 250 мг блістер №14
Київський вітамінний завод
від
164,34
грн
в 823 аптеках
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Ламікон®
Таблетки 0,25 г блістер №14
Фармак
від
239,96
грн
в 698 аптеках
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Тербінорм
Таблетки 250 мг блістер №14
Уорлд Медицин
від
287,61
грн
в 602 аптеках
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Мікофін®
Таблетки 250 мг №14
Нобель
від
369,00
грн
в 445 аптеках
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Тербінафін
Таблетки 250 мг №10
Лубнифарм
від
147,00
грн
в 417 аптеках
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Екзифін
Таблетки 250 мг блістер у картонній коробці №14
Євро Лайфкер
від
174,05
грн
в 378 аптеках
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Ламізил®
Таблетки 250 мг блістер у коробці №14
Новартіс Фарма
від
1343,63
грн
в 302 аптеках
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Ламіфен
Таблетки 250 мг блістер №28
Фітофарм
Немає в наявності
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Тербізил
Таблетки 250 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Тербізил
Таблетки 250 мг блістер №14
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Тербізил
Таблетки 125 мг №14
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Онхофін
Таблетки 250 мг блістер №14
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
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Фунготек
Таблетки 250 мг №7
Euro Lifecare
Немає в наявності
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Фунготек
Таблетки 250 мг №14
Euro Lifecare
Немає в наявності
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Дозування
0.25 г
125 мг
250 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
7
10
14
28
Виробник
Euro Lifecare
Gedeon Richter
Євро Лайфкер
Ауробіндо Фарма
Київський вітамінний завод
Лубнифарм
Нобель
Новартіс Фарма
Уорлд Медицин
Фармак
Фітофарм
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