Київ
Протигрибкові препарати для системного застосування
D01B A02

Тербінафін

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D01ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01BПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01B AПротигрибкові препарати для системного застосування
D01B A02Тербінафін
Сортування: По популярності
Тербінафін-КВ
Тербінафін-КВ
Таблетки 250 мг блістер №14
Київський вітамінний завод
від 164,34 грн
в 823 аптеках
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Ламікон®
Ламікон®
Таблетки 0,25 г блістер №14
Фармак
від 239,96 грн
в 698 аптеках
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Тербінорм
Тербінорм
Таблетки 250 мг блістер №14
Уорлд Медицин
від 287,61 грн
в 602 аптеках
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Мікофін®
Мікофін®
Таблетки 250 мг №14
Нобель
від 369,00 грн
в 445 аптеках
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Тербінафін
Тербінафін
Таблетки 250 мг №10
Лубнифарм
від 147,00 грн
в 417 аптеках
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Екзифін
Екзифін
Таблетки 250 мг блістер у картонній коробці №14
Євро Лайфкер
від 174,05 грн
в 378 аптеках
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Ламізил®
Ламізил®
Таблетки 250 мг блістер у коробці №14
Новартіс Фарма
від 1343,63 грн
в 302 аптеках
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Ламіфен
Ламіфен
Таблетки 250 мг блістер №28
Фітофарм
Немає в наявності
Тербізил
Тербізил
Таблетки 250 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Тербізил
Тербізил
Таблетки 250 мг блістер №14
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Тербізил
Тербізил
Таблетки 125 мг №14
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Онхофін
Онхофін
Таблетки 250 мг блістер №14
Ауробіндо Фарма
Немає в наявності
Фунготек
Фунготек
Таблетки 250 мг №7
Euro Lifecare
Немає в наявності
Фунготек
Фунготек
Таблетки 250 мг №14
Euro Lifecare
Немає в наявності
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