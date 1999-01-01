Київ
Протигрибкові препарати для системного застосування
D01B A01

Гризеофульвін

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D01ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01BПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01B AПротигрибкові препарати для системного застосування
D01B A01Гризеофульвін
Сортування: По популярності
Гризеофульвін
Гризеофульвін
Таблетки 125 мг блістер в пачці №40
Борщагівський ХФЗ
від 47,16 грн
в 464 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране