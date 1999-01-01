Київ
Протигрибкові препарати для системного застосування
D01B A01
Гризеофульвін
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D01
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ
D01B
ПРОТИГРИБКОВІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
D01B A
Протигрибкові препарати для системного застосування
D01B A01
Гризеофульвін
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Гризеофульвін
Таблетки 125 мг блістер в пачці №40
Борщагівський ХФЗ
від
47,16
грн
в 464 аптеках
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