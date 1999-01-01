Інфікування грибами може спричинити захворювання шкіри - мікоз. Гриби паразитують між пальцями ніг, складками шкіри, в ділянці статевих органів, під грудьми. Більшість грибів уражують лише верхній шар епідермісу (роговий) і не проникають глибше. При ослабленні імунітету, під час хімієтерапії чи ВІЛ-інфекції можлива інвазивна грибкова інфекція.

Поширені грибкові інфекції викликають дріжджові гриби (роду Candida або Malassezia furfur) або дерматофіти.

Види грибкових інфекцій

Оніхомікоз - це інфекційне ураження нігтів на руках, ногах, які можуть призвести до знебарвлення нігтів, їх потовщення та розтріскування. У деяких осіб з грибковими інфекціями нігтів на ногах також уражується шкіра стопи, особливо між пальцями ніг - «стопа атлета». Збудниками можуть бути трихофітон, епідермофітон, мікроспорум, найчастіше - Trichophyton rubrum.

Пахвинний дерматит (свербіж в ділянці паху, Tinea cruris). Tinea cruris уражує статеві органи, внутрішні поверхні стегон та сідниці. Виявляється ця грибкова інфекція у вигляді сверблячого червоного висипу, який часто має кільцеподібну форму.

Стригучий лишай (інша назва - дерматомікоз голови, Tinea corporis) - уражує волосяну частину голови.

Кандидоз розвивається на слизових оболонках статевих органів або порожнини рота, шкірі (пахвові ямки, пах, сідничні складки, міжпальцеві складки та складки під молочними залозами). Інфікування грибами роду Candida діагностують в осіб з ожирінням або цукровим діабетом, ослабленим імунітетом, у пацієнтів, які приймають антибіотики.

Різнобарвний лишай (висівкоподібний лишай, Pityriasis versicolor) - інфекція, спричинена надмірним розмноженням грибів роду Malassezia, що знаходяться на шкірі 90% дорослих, яка проявляється невеликими овальними плямами від блідо-рожевого до темно-коричневого кольору. Плями на шкірі найчастіше виникають на спині, грудях та плечах. Вони можуть виглядати світлішими або темнішими, ніж інші ділянки шкіри, а можуть бути червоними, рожевими, кольору засмаги або навіть коричневими. Лишай називають висівкоподібним, тому що при терті ураженої ділянки, з'являються дрібні лусочки, подібні до висівок. Ці плями можуть свербіти, лущитися.

Аспергільоз - це інфекція, що викликається аспергілами (Aspergillus), поширеною пліснявою, що виникає в приміщенні та на відкритому повітрі. Більшість людей вдихають спори Aspergillus щодня, не хворіючи. Однак особи з ослабленою імунною системою або захворюваннями легень наражаються на більш високий ризик розвитку інфекції.

Криптококоз - інфекція, що викликається Cryptococcus neoformans. Криптококоз діагностують в осіб з ослабленою імунною системою, особливо з пізньою стадією ВІЛ/СНІДу.

Споротрихоз - це інфекція, розвиток якої зумовлює гриб Sporothrix, що знаходиться у ґрунті та на рослинних матеріалах, таких як мох сфагнум, кущі троянд та сіно.

Симптоми грибкових уражень

При оніхомікозі нігті знебарвлені (жовті, коричневі або білі), нігтьова пластина потовщена, крихка або тріснута. Грибкова інфекція нігтів зазвичай не викликає больових відчуттів.

Симптоми «стопи атлета»:

лущення, тріщини на шкірі ноги;

шкіра між пальцями ніг біліє і починає лущитися;

пухирі, свербіж;

почервоніла, пом'якшена, потріскана шкіра;

пекучий біль.

Симптоми пахового дерматиту:

свербіж, печіння, потертість шкіри в паху, на сідницях або стегнах;

почервоніння, подразнення у зоні ураження;

червоний висип округлої форми з піднятим краєм;

лущення, поява тріщин на шкірі.

Симптоми дерматомікозу голови: ділянка ураження на голові - червона, кругла і плоска, піднята зовнішня частина ураженої ділянки.

Симптоми кандидозу:

ураження шкіри: висип, свербіж, плями, подразнення;

ураження нігтів: набряк, біль, відшарування нігтя;

кандидоз порожнини рота: білі «пластівці» на язику та на слизовій оболонці внутрішньої поверхні щік, біль при ковтанні та прийомі їжі, тріщини та почервоніння в куточках рота, втрата смаку;

вагінальний кандидоз: поява жовтих, білих сирних виділень з вагіни; свербіж, відчуття печіння, неприємні відчуття під час статевого акту або при сечовипусканні, почервоніння зовнішньої ділянки вагіни.

Симптоми аспергільозу:

постійна закладеність носа;

алергічний риніт, що не піддається звичній антигістамінній терапії;

астматичні стани;

головний біль;

гіпертермія;

кашель без виділення мокротиння, біль у грудній клітці у процесі дихання, хрипи та шуми.

Класифікація протигрибкових препаратів

До протигрибкових лікарських засобів для системного застосування відносять:

антибіотики (амфотерицин В);

похідні імідазолу (кетоконазол);

похідні тріазолу та тетразолу (флуконазол, ітраконазол, вориконазол, позаконазол);

інші протигрибкові препарати для системного застосування (каспофунгін, анідулафунгін, мікафунгін).

Амфотерицин В (у формі ліпідного комплексу для ін'єкцій) - препарат широкого спектру дії, ефективний у терапії пацієнтів із дисемінованим криптококозом, криптококовим менінгітом, аспергільозом, північноамериканським бластомікозом, дисемінованими формами кандидозу, кокцидоїдозом, паракокцидоїдозом, гістоплазмозом.

Флуконазол (у формі розчину для інфузій, капсул, таблеток) ефективний у лікуванні хворих на криптококоз (криптококовий менінгіт), СНІД та пацієнтів, яким провели трансплантацію органів; осіб, які приймають імуносупресанти. Препарат призначають при кандидозі шкіри та слизових оболонок, генералізованому, атрофічному або вагінальному кандидозі, дерматомікозі, кокцидіомікозі, паракокцидіоїдомікозі, споротрихозі та гістоплазмозі. Флуконазол ефективний при генітальному кандидозі, кандидозному баланіті, різнобарвному лишаї, дерматофітному оніхомікозі. Препарат призначають для профілактики кандидозних інфекцій пацієнтам із тривалою нейтропенією.

Ітраконазол (у формі капсул, таблеток, розчину орального) ефективний у лікуванні пацієнтів з орофарингеальним, вульвовагінальним кандидозом, висівковим лишаєм, дерматомікозами; гістоплазмозом, системними мікозами, аспергільозом, криптококозом.

Вориконазол (у формі таблеток, ліофілізату для розчину для інфузій, порошку для розчину для інфузій) призначають, якщо діагностовано інвазивний аспергільоз, кандидемію, інвазивні форми кандидозу (викликані C. crusei), кандидоз стравоходу, грибкові інфекції, викликані Scedosporium, Fusarium). Препарат призначають для профілактики грибкових інфекцій у пацієнтів з лихоманкою та високим ризиком розвитку такої інфекції (алогенна трансплантація кісткового мозку, рецидив лейкозу).

Каспофунгін (у формі ліофілізату для розчину для інфузій) ефективний у терапії хворих з лихоманкою та нейтропенією, інвазивним кандидозом, кандидемією, кандидозним езофагітом, орофарингеальним кандидозом, інвазивним аспергільозом.

Анідулафунгін (у формі порошку для розчину для інфузій) призначають пацієнтам з інвазивним кандидозом.

Мікафунгін (у формі порошку для розчину для інфузій) призначають особам, у яких діагностовано орофарингеальний, інвазивний кандидоз, кандидозний езофагіт.

Тербінафін (у формі таблеток) ефективний у лікуванні пацієнтів з грибковими інфекціями шкіри та нігтів, стригучим лишаєм, оніхомікозом.

Гризеофульвін (у формі таблеток) призначають, якщо у пацієнта діагностовано трихофітію, фавус, мікроспорію, епідермофітію або дерматомікоз стоп і кистей, оніхомікоз.

Особливості системних протигрибкових препаратів

Частота інвазивних грибкових інфекцій різко зросла за останні десятиліття через збільшення кількості осіб, схильних до ризику розвитку грибкової інвазії. Враховуючи спектр активності препаратів, медикаментозну стійкість, токсичність та лікарські взаємодії, системні протигрибкові препарати можна приймати лише за призначенням лікаря після обстеження. Купити протигрибкові препарати можна в аптеці за рецептом лікаря.