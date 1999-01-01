Київ
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A X
Інші гіполіпідемічні препарати
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10A
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A X
Інші гіполіпідемічні препарати
C10A X06
Омега-3-тригліцериди, включаючи інші ефіри та кислоти
C10A X09
Езетиміб
C10A X14
Алірокумаб
C10A X16
Інклісиран
C10A X19**
Інші препарати
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Епадол Нео
Капсули м'які 1 г блістер №60
Київський вітамінний завод
від
361,50
грн
в 843 аптеках
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Ліпобон
Таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
від
338,34
грн
в 775 аптеках
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Риб'ячий жир
Рідина оральна 100 мл банка в пачці №1
від
107,98
грн
в 636 аптеках
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Олія насіння гарбуза
Олія 100 мл флакон №1
Лубнифарм
від
98,00
грн
в 606 аптеках
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Риб'ячий жир-Тева
Капсули 500 мг блістер №90
Тева Україна
від
430,11
грн
в 564 аптеках
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Омакор
Капсули м'які 1000 мг №28
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
1411,00
грн
в 355 аптеках
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Риб'ячий жир
Рідина оральна 50 мл флакон в пачці №1
Лубнифарм
від
105,62
грн
в 307 аптеках
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Сібрава
Розчин для ін'єкцій 284 мг/1,5 мл попередньо заповнений шприц 1.5 мл №1
Новартіс Фарма
від
32604,16
грн
в 286 аптеках
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Олія насіння гарбуза
Олія 100 мл флакон №1
Корпорація Здоров'я
від
67,40
грн
в 6 аптеках
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц №2
Санофі
Немає в наявності
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц-ручка №2
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц-ручка №1
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц-ручка №2
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц №1
Санофі
Немає в наявності
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц №2
Санофі
Немає в наявності
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц-ручка №1
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
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Езетим
Таблетки 10 мг блістер №28
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності
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Равісол®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Немає в наявності
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Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц №1
Санофі
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
капс.
капс. м'які
настоянка
олія
р-н д/ін.
рідина орал.
табл.
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Дозування
1 г
10 мг
50 мл
75 мг
100 мл
150 мг
284 мг/1,5 мл
500 мг
600 мг
1000 мг
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Пакування
банка
блістер
попер. заповн. шприц 1.5 мл
фл.
фл. 100 мл
шприц
шприц-ручка
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Кількість штук в упаковці
1
2
28
30
60
90
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Виробник
Egis
Novartis Overseas Investments AG
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лубнифарм
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Санофі
Тева Украина
Тева Україна
Червона зірка
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