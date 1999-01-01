Київ
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A X

Інші гіполіпідемічні препарати

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10AГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A XІнші гіполіпідемічні препарати
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Епадол Нео
Епадол Нео
Капсули м'які 1 г блістер №60
Київський вітамінний завод
від 361,50 грн
в 843 аптеках
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Ліпобон
Ліпобон
Таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
від 338,34 грн
в 775 аптеках
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Риб'ячий жир
Риб'ячий жир
Рідина оральна 100 мл банка в пачці №1
від 107,98 грн
в 636 аптеках
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Олія насіння гарбуза
Олія насіння гарбуза
Олія 100 мл флакон №1
Лубнифарм
від 98,00 грн
в 606 аптеках
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Риб'ячий жир-Тева
Риб'ячий жир-Тева
Капсули 500 мг блістер №90
Тева Україна
від 430,11 грн
в 564 аптеках
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Омакор
Омакор
Капсули м'які 1000 мг №28
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 1411,00 грн
в 355 аптеках
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Риб'ячий жир
Риб'ячий жир
Рідина оральна 50 мл флакон в пачці №1
Лубнифарм
від 105,62 грн
в 307 аптеках
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Сібрава
Сібрава
Розчин для ін'єкцій 284 мг/1,5 мл попередньо заповнений шприц 1.5 мл №1
Новартіс Фарма
від 32604,16 грн
в 286 аптеках
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Олія насіння гарбуза
Олія насіння гарбуза
Олія 100 мл флакон №1
Корпорація Здоров'я
від 67,40 грн
в 6 аптеках
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Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц №2
Санофі
Немає в наявності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц-ручка №2
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц-ручка №1
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц-ручка №2
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц №1
Санофі
Немає в наявності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц №2
Санофі
Немає в наявності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц-ручка №1
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
Езетим
Езетим
Таблетки 10 мг блістер №28
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності
Равісол®
Равісол®
Настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Немає в наявності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц №1
Санофі
Немає в наявності
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