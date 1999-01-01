Київ
Інші гіполіпідемічні препарати
C10A X14

Алірокумаб

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10AГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A XІнші гіполіпідемічні препарати
C10A X14Алірокумаб
Сортування: По популярності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц №1
Санофі
Немає в наявності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц №2
Санофі
Немає в наявності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц-ручка №1
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц-ручка №2
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц №1
Санофі
Немає в наявності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц №2
Санофі
Немає в наявності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц-ручка №1
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
Пралуент
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц-ручка №2
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
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