Київ
Інші гіполіпідемічні препарати
C10A X14
Алірокумаб
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10A
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A X
Інші гіполіпідемічні препарати
C10A X14
Алірокумаб
Сортування:
По популярності
Фільтр
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц №1
Санофі
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц №2
Санофі
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц-ручка №1
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 75 мг шприц-ручка №2
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц №1
Санофі
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц №2
Санофі
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц-ручка №1
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пралуент
Розчин для ін'єкцій 150 мг шприц-ручка №2
Sanofi-Aventis Group
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
75 мг
150 мг
Пакування
шприц
шприц-ручка
Кількість штук в упаковці
1
2
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню