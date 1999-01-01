Київ
Інші гіполіпідемічні препарати
C10A X06

Омега-3-тригліцериди, включаючи інші ефіри та кислоти

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C10ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10AГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A XІнші гіполіпідемічні препарати
C10A X06Омега-3-тригліцериди, включаючи інші ефіри та кислоти
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Епадол Нео
Епадол Нео
Капсули м'які 1 г блістер №60
Київський вітамінний завод
від 361,50 грн
в 843 аптеках
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Риб'ячий жир
Риб'ячий жир
Рідина оральна 100 мл банка в пачці №1
від 107,98 грн
в 636 аптеках
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Риб'ячий жир-Тева
Риб'ячий жир-Тева
Капсули 500 мг блістер №90
Тева Україна
від 430,11 грн
в 564 аптеках
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Омакор
Омакор
Капсули м'які 1000 мг №28
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 1411,00 грн
в 355 аптеках
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Риб'ячий жир
Риб'ячий жир
Рідина оральна 50 мл флакон в пачці №1
Лубнифарм
від 105,62 грн
в 307 аптеках
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Епадол Нео
Епадол Нео
Капсули м'які 1 г блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Омакор
Омакор
Капсули м'які 1000 мг №100
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
Риб'ячий жир
Риб'ячий жир
Рідина оральна 100 мл флакон тм anc pharma №1
Немає в наявності
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