Київ
Інші гіполіпідемічні препарати
C10A X06
Омега-3-тригліцериди, включаючи інші ефіри та кислоти
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C10
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ЗАСОБИ
C10A
ГІПОЛІПІДЕМІЧНІ ПРЕПАРАТИ, МОНОКОМПОНЕНТНІ
C10A X
Інші гіполіпідемічні препарати
C10A X06
Омега-3-тригліцериди, включаючи інші ефіри та кислоти
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Епадол Нео
Капсули м'які 1 г блістер №60
Київський вітамінний завод
від
361,50
грн
в 843 аптеках
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Риб'ячий жир
Рідина оральна 100 мл банка в пачці №1
від
107,98
грн
в 636 аптеках
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Риб'ячий жир-Тева
Капсули 500 мг блістер №90
Тева Україна
від
430,11
грн
в 564 аптеках
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Омакор
Капсули м'які 1000 мг №28
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
1411,00
грн
в 355 аптеках
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Риб'ячий жир
Рідина оральна 50 мл флакон в пачці №1
Лубнифарм
від
105,62
грн
в 307 аптеках
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Епадол Нео
Капсули м'які 1 г блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Омакор
Капсули м'які 1000 мг №100
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Немає в наявності
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Риб'ячий жир
Рідина оральна 100 мл флакон тм anc pharma №1
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. м'які
рідина орал.
Дозування
1 г
50 мл
100 мл
500 мг
1000 мг
Пакування
банка
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
1
28
30
60
90
100
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Виробник
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Київський вітамінний завод
Лубнифарм
Тева Україна
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