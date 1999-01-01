Київ
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A X
Інші периферичні вазодилататори
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C04
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A X
Інші периферичні вазодилататори
C04A X07
Вінкамін
C04A X11
Бенциклан
C04A X21
Нафтидрофурил
C04A X29**
Прочие
C04A X31**
Бендазол
C04A X51**
Бендазол, комбінації
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Папазол-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
47,87
грн
в 961 аптеці
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Віноксин МВ
Таблетки пролонгованої дії 30 мг блістер №60
Асіно Україна
від
393,26
грн
в 803 аптеках
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Дибазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
89,30
грн
в 771 аптеці
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Дибазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
49,69
грн
в 645 аптеках
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Цефавора
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Цефак
від
527,50
грн
в 586 аптеках
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Цефавора
Краплі оральні флакон 50 мл №1
Цефак
від
381,83
грн
в 511 аптеці
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Дибазол-Дарниця
Таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
37,70
грн
в 477 аптеках
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Дибазол
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 5 мл №10
Біостимулятор
Немає в наявності
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Дибазол
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
Біостимулятор
Немає в наявності
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Дузофарм®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Вітаміни
Немає в наявності
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Дузофарм®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Вітаміни
Немає в наявності
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Дузофарм®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Вітаміни
Немає в наявності
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Віноксин МВ
Таблетки пролонгованої дії 30 мг блістер №20
Асіно Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. орал.
р-н д/ін.
табл.
табл. в/о
табл. пролонг. дії
Дозування
1 %
10 мг/мл
20 мг
25 мг/мл
30 мг
50 мг
100 мг
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амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 5 мл
блістер
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фл. 50 мл
фл. 100 мл
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Виробник
Egis
Асино Украина
Биостимулятор
Витамины
Дарниця ФФ
Лекхім-Харків
Санофи-Авентис Украина
Цефак
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