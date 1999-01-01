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ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A X

Інші периферичні вазодилататори

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C04ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04AПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A XІнші периферичні вазодилататори
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Папазол-Дарниця
Папазол-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 47,87 грн
в 961 аптеці
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Віноксин МВ
Віноксин МВ
Таблетки пролонгованої дії 30 мг блістер №60
Асіно Україна
від 393,26 грн
в 803 аптеках
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Дибазол-Дарниця
Дибазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 89,30 грн
в 771 аптеці
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Дибазол-Дарниця
Дибазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 49,69 грн
в 645 аптеках
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Цефавора
Цефавора
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Цефак
від 527,50 грн
в 586 аптеках
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Цефавора
Цефавора
Краплі оральні флакон 50 мл №1
Цефак
від 381,83 грн
в 511 аптеці
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Дибазол-Дарниця
Дибазол-Дарниця
Таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 37,70 грн
в 477 аптеках
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Дибазол
Дибазол
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 5 мл №10
Біостимулятор
Немає в наявності
Дибазол
Дибазол
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1 мл №10
Біостимулятор
Немає в наявності
Дузофарм®
Дузофарм®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Вітаміни
Немає в наявності
Дузофарм®
Дузофарм®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Вітаміни
Немає в наявності
Дузофарм®
Дузофарм®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Вітаміни
Немає в наявності
Віноксин МВ
Віноксин МВ
Таблетки пролонгованої дії 30 мг блістер №20
Асіно Україна
Немає в наявності
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