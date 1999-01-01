Київ
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A

ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C04ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04AПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
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Папазол-Дарниця
Папазол-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 47,87 грн
в 961 аптеці
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Пентоксифілін-Дарниця
Пентоксифілін-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка пачка №20
Дарниця ФФ
від 66,03 грн
в 888 аптеках
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Серміон®
Серміон®
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 376,52 грн
в 887 аптеках
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Серміон®
Серміон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 512,82 грн
в 874 аптеках
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Кислота нікотинова
Кислота нікотинова
Таблетки 50 мг контейнер №50
Технолог
від 70,38 грн
в 815 аптеках
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Віноксин МВ
Віноксин МВ
Таблетки пролонгованої дії 30 мг блістер №60
Асіно Україна
від 393,26 грн
в 803 аптеках
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Дибазол-Дарниця
Дибазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 89,30 грн
в 771 аптеці
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Ніцерголін
Ніцерголін
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від 219,27 грн
в 750 аптеках
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Латрен®
Латрен®
Розчин інфузійний 0,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 219,49 грн
в 737 аптеках
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Серміон®
Серміон®
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 243,00 грн
в 731 аптеці
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Вазоніт
Вазоніт
Таблетки ретард, вкриті оболонкою 600 мг №20
Г.Л. Фарма
від 358,98 грн
в 698 аптеках
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Нікотинова кислота-Дарниця
Нікотинова кислота-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 105,85 грн
в 661 аптеці
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Пентоксифілін-Дарниця
Пентоксифілін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 94,71 грн
в 645 аптеках
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Дибазол-Дарниця
Дибазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 49,69 грн
в 645 аптеках
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Пентоксифілін
Пентоксифілін
Таблетки кишково-розчинні 100 мг №50
Лекхім
від 57,00 грн
в 601 аптеці
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Цефавора
Цефавора
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Цефак
від 527,50 грн
в 586 аптеках
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Ксантинолу нікотинат
Ксантинолу нікотинат
Таблетки 150 мг блістер в пачці №60
Корпорація Артеріум
від 110,92 грн
в 576 аптеках
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Супрілекс®
Супрілекс®
Таблетки 10 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 231,50 грн
в 574 аптеках
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Цефавора
Цефавора
Краплі оральні флакон 50 мл №1
Цефак
від 381,83 грн
в 511 аптеці
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Дибазол-Дарниця
Дибазол-Дарниця
Таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 37,70 грн
в 477 аптеках
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