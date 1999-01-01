Київ
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C04
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A A
Похідні 2-аміно-1- фенілетанолу
C04A C
Нікотинова кислота та її похідні
C04A D
Похідні пурину
C04A E
Алкалоїди спориньї
C04A X
Інші периферичні вазодилататори
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Папазол-Дарниця
Таблетки контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
47,87
грн
в 961 аптеці
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Пентоксифілін-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка пачка №20
Дарниця ФФ
від
66,03
грн
в 888 аптеках
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Серміон®
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер №50
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
376,52
грн
в 887 аптеках
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Серміон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
512,82
грн
в 874 аптеках
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Кислота нікотинова
Таблетки 50 мг контейнер №50
Технолог
від
70,38
грн
в 815 аптеках
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Віноксин МВ
Таблетки пролонгованої дії 30 мг блістер №60
Асіно Україна
від
393,26
грн
в 803 аптеках
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Дибазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
89,30
грн
в 771 аптеці
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Ніцерголін
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці №30
Корпорація Артеріум
від
219,27
грн
в 750 аптеках
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Латрен®
Розчин інфузійний 0,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
219,49
грн
в 737 аптеках
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Серміон®
Таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер №30
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
243,00
грн
в 731 аптеці
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Вазоніт
Таблетки ретард, вкриті оболонкою 600 мг №20
Г.Л. Фарма
від
358,98
грн
в 698 аптеках
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Нікотинова кислота-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
105,85
грн
в 661 аптеці
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Пентоксифілін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
94,71
грн
в 645 аптеках
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Дибазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
49,69
грн
в 645 аптеках
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Пентоксифілін
Таблетки кишково-розчинні 100 мг №50
Лекхім
від
57,00
грн
в 601 аптеці
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Цефавора
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Цефак
від
527,50
грн
в 586 аптеках
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Ксантинолу нікотинат
Таблетки 150 мг блістер в пачці №60
Корпорація Артеріум
від
110,92
грн
в 576 аптеках
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Супрілекс®
Таблетки 10 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
231,50
грн
в 574 аптеках
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Цефавора
Краплі оральні флакон 50 мл №1
Цефак
від
381,83
грн
в 511 аптеці
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Дибазол-Дарниця
Таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
37,70
грн
в 477 аптеках
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Форма випуску
капс. тверд.
крап. орал.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
р-н інф.
табл.
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. в/цукров. обол.
табл. кишково-розч.
табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
табл. ретард в/о
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600 мг
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Пакування
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