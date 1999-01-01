Київ
Інші периферичні вазодилататори
C04A X21

Нафтидрофурил

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C04ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04AПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A XІнші периферичні вазодилататори
C04A X21Нафтидрофурил
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Дузофарм®
Дузофарм®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Вітаміни
Немає в наявності
Дузофарм®
Дузофарм®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Вітаміни
Немає в наявності
Дузофарм®
Дузофарм®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Вітаміни
Немає в наявності
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