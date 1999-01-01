Київ
Інші периферичні вазодилататори
C04A X21
Нафтидрофурил
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C04
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A X
Інші периферичні вазодилататори
C04A X21
Нафтидрофурил
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Дузофарм®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Вітаміни
Немає в наявності
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Дузофарм®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Вітаміни
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дузофарм®
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Вітаміни
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
50 мг
100 мг
Кількість штук в упаковці
30
50
Виробник
Витамины
Санофи-Авентис Украина
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