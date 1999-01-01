Київ
Інші периферичні вазодилататори
C04A X07
Вінкамін
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C04
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A X
Інші периферичні вазодилататори
C04A X07
Вінкамін
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Віноксин МВ
Таблетки пролонгованої дії 30 мг блістер №60
Асіно Україна
від
393,26
грн
в 803 аптеках
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Віноксин МВ
Таблетки пролонгованої дії 30 мг блістер №20
Асіно Україна
Немає в наявності
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