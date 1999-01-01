Київ
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A D
Похідні пурину
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C04
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A D
Похідні пурину
C04A D02
Ксантинолу нікотинат
C04A D03
Пентоксифілін
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Пентоксифілін-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка пачка №20
Дарниця ФФ
від
66,03
грн
в 888 аптеках
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Латрен®
Розчин інфузійний 0,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від
219,49
грн
в 737 аптеках
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Вазоніт
Таблетки ретард, вкриті оболонкою 600 мг №20
Г.Л. Фарма
від
358,98
грн
в 698 аптеках
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Пентоксифілін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
94,71
грн
в 645 аптеках
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Пентоксифілін
Таблетки кишково-розчинні 100 мг №50
Лекхім
від
57,00
грн
в 601 аптеці
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Ксантинолу нікотинат
Таблетки 150 мг блістер в пачці №60
Корпорація Артеріум
від
110,92
грн
в 576 аптеках
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Пентотрен
Розчин для інфузій 0,5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від
156,33
грн
в 397 аптеках
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Пентилін
Таблетки пролонгованої дії 400 мг №20
КРКА
від
229,57
грн
в 311 аптеці
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Вазитрен
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
ТОВ "Ніко"
від
226,19
грн
в 310 аптеках
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Пентилін
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 5 мл №5
КРКА
від
104,78
грн
в 307 аптеках
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Пентоксін
Розчин для інфузій 0,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Інфузія
від
147,13
грн
в 292 аптеках
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Ксантинолу нікотинат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Корпорація Артеріум
від
82,58
грн
в 161 аптеці
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Пентоксифілін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Юрія-Фарм
від
132,50
грн
в 68 аптеках
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Пентоксифілін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №5
Корпорація Здоров'я
від
31,95
грн
в 58 аптеках
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Пентоксифілін-Здоров'я
Таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
39,76
грн
в 44 аптеках
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Ксантинолу нікотинат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
89,50
грн
в 37 аптеках
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Пентоксін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Інфузія
від
191,00
грн
в 2 аптеках
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Агапурин® СР 600
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 600 мг №20
Санофі
Немає в наявності
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Агапурин®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Санофі
Немає в наявності
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Агапурин® СР 600
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 600 мг №10
Зентіва
Немає в наявності
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Виробник
Zentiva
Інфузія
Витамины
Г.Л. Фарма ГмбХ
Дарниця ФФ
Зентіва
КРКА
Київмедпрепарат
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Медичний центр М.Т.К.
ООО "Фармасел"
Санофи-Авентис Украина
Санофі
Юніфарм
Юрія-Фарм
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