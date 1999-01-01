Київ
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A D

Похідні пурину

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C04ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04AПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A DПохідні пурину
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Пентоксифілін-Дарниця
Пентоксифілін-Дарниця
Таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка пачка №20
Дарниця ФФ
від 66,03 грн
в 888 аптеках
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Латрен®
Латрен®
Розчин інфузійний 0,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
від 219,49 грн
в 737 аптеках
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Вазоніт
Вазоніт
Таблетки ретард, вкриті оболонкою 600 мг №20
Г.Л. Фарма
від 358,98 грн
в 698 аптеках
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Пентоксифілін-Дарниця
Пентоксифілін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 94,71 грн
в 645 аптеках
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Пентоксифілін
Пентоксифілін
Таблетки кишково-розчинні 100 мг №50
Лекхім
від 57,00 грн
в 601 аптеці
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Ксантинолу нікотинат
Ксантинолу нікотинат
Таблетки 150 мг блістер в пачці №60
Корпорація Артеріум
від 110,92 грн
в 576 аптеках
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Пентотрен
Пентотрен
Розчин для інфузій 0,5 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
від 156,33 грн
в 397 аптеках
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Пентилін
Пентилін
Таблетки пролонгованої дії 400 мг №20
КРКА
від 229,57 грн
в 311 аптеці
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Вазитрен
Вазитрен
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
ТОВ "Ніко"
від 226,19 грн
в 310 аптеках
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Пентилін
Пентилін
Розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 5 мл №5
КРКА
від 104,78 грн
в 307 аптеках
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Пентоксін
Пентоксін
Розчин для інфузій 0,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Інфузія
від 147,13 грн
в 292 аптеках
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Ксантинолу нікотинат
Ксантинолу нікотинат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 2 мл коробка №10
Корпорація Артеріум
від 82,58 грн
в 161 аптеці
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Пентоксифілін
Пентоксифілін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Юрія-Фарм
від 132,50 грн
в 68 аптеках
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Пентоксифілін-Здоров'я
Пентоксифілін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №5
Корпорація Здоров'я
від 31,95 грн
в 58 аптеках
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Пентоксифілін-Здоров'я
Пентоксифілін-Здоров'я
Таблетки 100 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 39,76 грн
в 44 аптеках
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Ксантинолу нікотинат
Ксантинолу нікотинат
Розчин для ін'єкцій 150 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від 89,50 грн
в 37 аптеках
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Пентоксін
Пентоксін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №5
Інфузія
від 191,00 грн
в 2 аптеках
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Агапурин® СР 600
Агапурин® СР 600
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 600 мг №20
Санофі
Немає в наявності
Агапурин®
Агапурин®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/5 мл ампула 5 мл №5
Санофі
Немає в наявності
Агапурин® СР 600
Агапурин® СР 600
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 600 мг №10
Зентіва
Немає в наявності
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