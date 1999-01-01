Київ
ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A C

Нікотинова кислота та її похідні

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C04ПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04AПЕРИФЕРИЧНІ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
C04A CНікотинова кислота та її похідні
Сортування: По популярності
Кислота нікотинова
Кислота нікотинова
Таблетки 50 мг контейнер №50
Технолог
від 70,38 грн
в 815 аптеках
Знайти в аптеках
Нікотинова кислота-Дарниця
Нікотинова кислота-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 105,85 грн
в 661 аптеці
Знайти в аптеках
Нікотинова кислота-Здоров'я
Нікотинова кислота-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Корпорація Здоров'я
від 72,20 грн
в 320 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране