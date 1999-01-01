Київ
ВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D X
Інші вазодилататори, що застосовуються в кардіології
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01D
ВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D X
Інші вазодилататори, що застосовуються в кардіології
C01D X12
Молсидомін
C01D X16
Нікорандил
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Сидокард
Таблетки 2 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
102,06
грн
в 811 аптеці
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Сиднофарм
Таблетки 2 мг №30
Софарма
від
130,56
грн
в 803 аптеках
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Нікорель®
Таблетки 10 мг блістер №60
Асіно
від
189,19
грн
в 755 аптеках
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Сидокард
Таблетки 4 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
177,57
грн
в 644 аптеках
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Нікорель®
Таблетки 20 мг блістер №60
Асіно
від
386,21
грн
в 475 аптеках
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Молсікор
Таблетки 2 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
102,63
грн
в 158 аптеках
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Молсікор
Таблетки 4 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності
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Дозування
2 мг
4 мг
10 мг
20 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
30
60
Виробник
Асіно
Варшавский ФЗ Польфа АО
Київський вітамінний завод
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Софарма
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