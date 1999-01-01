Київ
ВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D X

Інші вазодилататори, що застосовуються в кардіології

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01DВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D XІнші вазодилататори, що застосовуються в кардіології
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Сидокард
Сидокард
Таблетки 2 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 102,06 грн
в 811 аптеці
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Сиднофарм
Сиднофарм
Таблетки 2 мг №30
Софарма
від 130,56 грн
в 803 аптеках
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Нікорель®
Нікорель®
Таблетки 10 мг блістер №60
Асіно
від 189,19 грн
в 755 аптеках
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Сидокард
Сидокард
Таблетки 4 мг блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 177,57 грн
в 644 аптеках
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Нікорель®
Нікорель®
Таблетки 20 мг блістер №60
Асіно
від 386,21 грн
в 475 аптеках
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Молсікор
Молсікор
Таблетки 2 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 102,63 грн
в 158 аптеках
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Молсікор
Молсікор
Таблетки 4 мг блістер №30
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Немає в наявності
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