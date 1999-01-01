Київ
Інші вазодилататори, що застосовуються в кардіології
C01D X16

Нікорандил

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01DВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D XІнші вазодилататори, що застосовуються в кардіології
C01D X16Нікорандил
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Нікорель®
Нікорель®
Таблетки 10 мг блістер №60
Асіно
від 189,19 грн
в 755 аптеках
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Нікорель®
Нікорель®
Таблетки 20 мг блістер №60
Асіно
від 386,21 грн
в 475 аптеках
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