Київ
Інші вазодилататори, що застосовуються в кардіології
C01D X16
Нікорандил
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01D
ВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D X
Інші вазодилататори, що застосовуються в кардіології
C01D X16
Нікорандил
Сортування:
По популярності
Фільтр
Нікорель®
Таблетки 10 мг блістер №60
Асіно
від
189,19
грн
в 755 аптеках
Знайти в аптеках
Нікорель®
Таблетки 20 мг блістер №60
Асіно
від
386,21
грн
в 475 аптеках
Знайти в аптеках
Дозування
10 мг
20 мг
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню