Київ
ВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D A

Органічні нітрати

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01DВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D AОрганічні нітрати
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Кардикет® ретард
Кардикет® ретард
Таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер в пачці №50
Зентіва
від 193,50 грн
в 1191 аптеці інших міст
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Нітрогліцерин
Нітрогліцерин
Таблетки сублінгвальні 0,0005 г контейнер №40
Технолог
від 14,48 грн
в 881 аптеці
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Нітросорбід
Нітросорбід
Таблетки 10 мг блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від 36,01 грн
в 792 аптеках
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Моносан
Моносан
Таблетки 20 мг №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 93,66 грн
в 708 аптеках
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Ізо-Мік®
Ізо-Мік®
Спрей дозований сублінгвальний 1,25 мг/1 доза флакон 15 мл 300 доз №1
Мікрохім
від 372,40 грн
в 633 аптеках
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Моносан
Моносан
Таблетки 40 мг №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 155,36 грн
в 615 аптеках
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Нітромінт®
Нітромінт®
Спрей сублінгвальний 0,4 мг/1 доза балон 180 доз №1
Егіс
від 207,78 грн
в 543 аптеках
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Мононітросид
Мононітросид
Таблетки 40 мг блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від 53,53 грн
в 445 аптеках
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Нітрогліцерин-Здоров'я
Нітрогліцерин-Здоров'я
Таблетки сублінгвальні 0,5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
від 15,23 грн
в 375 аптеках
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Дикор Лонг
Дикор Лонг
Таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №50
Мікрохім
від 170,00 грн
в 369 аптеках
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Нітрогранулонг
Нітрогранулонг
Таблетки пролонгованої дії 5,2 мг блістер №50
Технолог
від 66,05 грн
в 357 аптеках
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Нітросорбід
Нітросорбід
Таблетки 0,01 г блістер №40
Монфарм
від 42,00 грн
в 200 аптеках
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Нітрогранулонг
Нітрогранулонг
Таблетки пролонгованої дії 2,9 мг блістер №50
Технолог
від 35,38 грн
в 150 аптеках
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Ізо-Мік®
Ізо-Мік®
Концентрат для розчину для інфузій 0,1 % ампула 10 мл блістер у пачці №10
Мікрохім
від 279,64 грн
в 123 аптеках
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Кардикет® ретард
Кардикет® ретард
Таблетки пролонгованої дії 40 мг блістер в пачці №50
Зентіва
від 238,34 грн
в 106 аптеках
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Нітрогліцерин
Нітрогліцерин
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 138,60 грн
в 40 аптеках
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Ізокет®
Ізокет®
Розчин для інфузій 0,1 % ампула 10 мл №10
Зентіва
від 495,93 грн
в 33 аптеках інших міст
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Нітрогліцерин
Нітрогліцерин
Таблетки сублінгвальні 0,5 мг банка №40
Мікрохім
Немає в наявності
Нітромакс
Нітромакс
Таблетки сублінгвальні 0,4 мг банка №200
Мікрохім
Немає в наявності
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