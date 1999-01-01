Київ
ВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D A
Органічні нітрати
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01D
ВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D A
Органічні нітрати
C01D A02
Гліцерил тринітрат
C01D A08
Ізосорбіду динітрат
C01D A14
Ізосорбіду мононітрат
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Кардикет® ретард
Таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер в пачці №50
Зентіва
від
193,50
грн
в 1191 аптеці інших міст
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Нітрогліцерин
Таблетки сублінгвальні 0,0005 г контейнер №40
Технолог
від
14,48
грн
в 881 аптеці
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Нітросорбід
Таблетки 10 мг блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від
36,01
грн
в 792 аптеках
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Моносан
Таблетки 20 мг №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
93,66
грн
в 708 аптеках
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Ізо-Мік®
Спрей дозований сублінгвальний 1,25 мг/1 доза флакон 15 мл 300 доз №1
Мікрохім
від
372,40
грн
в 633 аптеках
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Моносан
Таблетки 40 мг №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
155,36
грн
в 615 аптеках
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Нітромінт®
Спрей сублінгвальний 0,4 мг/1 доза балон 180 доз №1
Егіс
від
207,78
грн
в 543 аптеках
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Мононітросид
Таблетки 40 мг блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від
53,53
грн
в 445 аптеках
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Нітрогліцерин-Здоров'я
Таблетки сублінгвальні 0,5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
від
15,23
грн
в 375 аптеках
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Дикор Лонг
Таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №50
Мікрохім
від
170,00
грн
в 369 аптеках
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Нітрогранулонг
Таблетки пролонгованої дії 5,2 мг блістер №50
Технолог
від
66,05
грн
в 357 аптеках
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Нітросорбід
Таблетки 0,01 г блістер №40
Монфарм
від
42,00
грн
в 200 аптеках
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Нітрогранулонг
Таблетки пролонгованої дії 2,9 мг блістер №50
Технолог
від
35,38
грн
в 150 аптеках
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Ізо-Мік®
Концентрат для розчину для інфузій 0,1 % ампула 10 мл блістер у пачці №10
Мікрохім
від
279,64
грн
в 123 аптеках
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Кардикет® ретард
Таблетки пролонгованої дії 40 мг блістер в пачці №50
Зентіва
від
238,34
грн
в 106 аптеках
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Нітрогліцерин
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
138,60
грн
в 40 аптеках
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Ізокет®
Розчин для інфузій 0,1 % ампула 10 мл №10
Зентіва
від
495,93
грн
в 33 аптеках інших міст
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Нітрогліцерин
Таблетки сублінгвальні 0,5 мг банка №40
Мікрохім
Немає в наявності
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Нітромакс
Таблетки сублінгвальні 0,4 мг банка №200
Мікрохім
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. подовж. дії
капс. тверд. пролонг. дії
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/інф.
спрей дозов. сублінгвал.
спрей оромукозн.
спрей сублінгвальний
табл.
табл. в/о
табл. пролонг. дії
табл. сублінгв.
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Дозування
0.1 %
0.01 г
0.3 мг
0.4 мг
0.4 мг/1 доза
0.5 мг
0.0005 г
1.25 мг/1 доза
2.9 мг
5 мг
5.2 мг
10 мг
10 мг/мл
20 мг
40 мг
50 мг
60 мг
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Пакування
амп. 2 мл
амп. 5 мл
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балон 180 доз
банка
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Виробник
Abbott Lab.
Balkanpharma-Dupnitza AD
Labormed Pharma
Orion Corporation
PRO.MED.CS Praha a.s.
Егіс
Зентіва
Корпорація Здоров'я
Лекхим
Лекхім
Микрохим
Монфарм
Мікрохім
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Технолог
Фармстандарт-УфаВИТА
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