Київ
Органічні нітрати
C01D A08

Ізосорбіду динітрат

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01DВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D AОрганічні нітрати
C01D A08Ізосорбіду динітрат
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Кардикет® ретард
Кардикет® ретард
Таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер в пачці №50
Зентіва
від 193,50 грн
в 1191 аптеці інших міст
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Нітросорбід
Нітросорбід
Таблетки 10 мг блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від 36,01 грн
в 792 аптеках
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Ізо-Мік®
Ізо-Мік®
Спрей дозований сублінгвальний 1,25 мг/1 доза флакон 15 мл 300 доз №1
Мікрохім
від 372,40 грн
в 633 аптеках
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Дикор Лонг
Дикор Лонг
Таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №50
Мікрохім
від 170,00 грн
в 369 аптеках
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Нітросорбід
Нітросорбід
Таблетки 0,01 г блістер №40
Монфарм
від 42,00 грн
в 200 аптеках
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Ізо-Мік®
Ізо-Мік®
Концентрат для розчину для інфузій 0,1 % ампула 10 мл блістер у пачці №10
Мікрохім
від 279,64 грн
в 123 аптеках
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Кардикет® ретард
Кардикет® ретард
Таблетки пролонгованої дії 40 мг блістер в пачці №50
Зентіва
від 238,34 грн
в 106 аптеках
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Ізокет®
Ізокет®
Розчин для інфузій 0,1 % ампула 10 мл №10
Зентіва
від 495,93 грн
в 33 аптеках інших міст
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Ізо-Мік® 10 мг
Ізо-Мік® 10 мг
Таблетки 10 мг банка в пачці №50
Мікрохім
Немає в наявності
Ізокет®
Ізокет®
Спрей оромукозний 1,25 мг/1 доза флакон 15 мл 300 доз №1
Зентіва
Немає в наявності
Ізо-Мік® 5 мг
Ізо-Мік® 5 мг
Таблетки сублінгвальні 5 мг банка в пачці №50
Мікрохім
Немає в наявності
Ізо-Мік® 5 мг
Ізо-Мік® 5 мг
Таблетки сублінгвальні 5 мг банка в пачці №40
Мікрохім
Немає в наявності
Дикор Лонг
Дикор Лонг
Таблетки пролонгованої дії 60 мг блістер №50
Мікрохім
Немає в наявності
Нітросорбід
Нітросорбід
Таблетки 10 мг банка №50
Мікрохім
Немає в наявності
Дикор Лонг
Дикор Лонг
Таблетки пролонгованої дії 40 мг блістер №50
Мікрохім
Немає в наявності
Нітросорбід
Нітросорбід
Таблетки 10 мг блістер №50
Мікрохім
Немає в наявності
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