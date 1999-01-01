Київ
Органічні нітрати
C01D A08
Ізосорбіду динітрат
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01D
ВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D A
Органічні нітрати
C01D A08
Ізосорбіду динітрат
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Кардикет® ретард
Таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер в пачці №50
Зентіва
від
193,50
грн
в 1191 аптеці інших міст
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Нітросорбід
Таблетки 10 мг блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від
36,01
грн
в 792 аптеках
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Ізо-Мік®
Спрей дозований сублінгвальний 1,25 мг/1 доза флакон 15 мл 300 доз №1
Мікрохім
від
372,40
грн
в 633 аптеках
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Дикор Лонг
Таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер №50
Мікрохім
від
170,00
грн
в 369 аптеках
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Нітросорбід
Таблетки 0,01 г блістер №40
Монфарм
від
42,00
грн
в 200 аптеках
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Ізо-Мік®
Концентрат для розчину для інфузій 0,1 % ампула 10 мл блістер у пачці №10
Мікрохім
від
279,64
грн
в 123 аптеках
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Кардикет® ретард
Таблетки пролонгованої дії 40 мг блістер в пачці №50
Зентіва
від
238,34
грн
в 106 аптеках
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Ізокет®
Розчин для інфузій 0,1 % ампула 10 мл №10
Зентіва
від
495,93
грн
в 33 аптеках інших міст
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Ізо-Мік® 10 мг
Таблетки 10 мг банка в пачці №50
Мікрохім
Немає в наявності
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Ізокет®
Спрей оромукозний 1,25 мг/1 доза флакон 15 мл 300 доз №1
Зентіва
Немає в наявності
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Ізо-Мік® 5 мг
Таблетки сублінгвальні 5 мг банка в пачці №50
Мікрохім
Немає в наявності
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Ізо-Мік® 5 мг
Таблетки сублінгвальні 5 мг банка в пачці №40
Мікрохім
Немає в наявності
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Дикор Лонг
Таблетки пролонгованої дії 60 мг блістер №50
Мікрохім
Немає в наявності
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Нітросорбід
Таблетки 10 мг банка №50
Мікрохім
Немає в наявності
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Дикор Лонг
Таблетки пролонгованої дії 40 мг блістер №50
Мікрохім
Немає в наявності
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Нітросорбід
Таблетки 10 мг блістер №50
Мікрохім
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/інф.
спрей дозов. сублінгвал.
спрей оромукозн.
табл.
табл. пролонг. дії
табл. сублінгв.
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Дозування
0.1 %
0.01 г
1.25 мг/1 доза
5 мг
10 мг
20 мг
40 мг
60 мг
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Пакування
амп. 10 мл
банка
блістер
фл. 15 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
30
40
50
60
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Виробник
Balkanpharma-Dupnitza AD
Зентіва
Монфарм
Мікрохім
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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