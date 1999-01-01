Київ
Органічні нітрати
C01D A14

Ізосорбіду мононітрат

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01DВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D AОрганічні нітрати
C01D A14Ізосорбіду мононітрат
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Моносан
Моносан
Таблетки 20 мг №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 93,66 грн
в 708 аптеках
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Моносан
Моносан
Таблетки 40 мг №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від 155,36 грн
в 615 аптеках
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Мононітросид
Мононітросид
Таблетки 40 мг блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від 53,53 грн
в 445 аптеках
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Олікард Ретард®
Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 40 мг №20
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Олікард Ретард®
Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 40 мг №30
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Олікард Ретард®
Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 40 мг №50
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Олікард Ретард®
Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 40 мг №100
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Олікард Ретард®
Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 60 мг №20
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Олікард Ретард®
Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 60 мг №30
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Олікард Ретард®
Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 60 мг №50
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
Олікард Ретард®
Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 60 мг №100
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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