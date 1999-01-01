Київ
Органічні нітрати
C01D A14
Ізосорбіду мононітрат
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01D
ВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D A
Органічні нітрати
C01D A14
Ізосорбіду мононітрат
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Моносан
Таблетки 20 мг №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
93,66
грн
в 708 аптеках
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Моносан
Таблетки 40 мг №30
PRO.MED.CS Praha a.s.
від
155,36
грн
в 615 аптеках
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Мононітросид
Таблетки 40 мг блістер №40
Борщагівський ХФЗ
від
53,53
грн
в 445 аптеках
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Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 40 мг №20
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 40 мг №30
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 40 мг №50
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 40 мг №100
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 60 мг №20
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 60 мг №30
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 60 мг №50
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Олікард Ретард®
Капсули тверді пролоногваної дії 60 мг №100
Ебботт Лабораторіз
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. подовж. дії
капс. тверд. пролонг. дії
табл.
Дозування
20 мг
40 мг
50 мг
60 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
20
30
40
50
100
Виробник
Abbott Lab.
Labormed Pharma
PRO.MED.CS Praha a.s.
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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