Київ
Органічні нітрати
C01D A02

Гліцерил тринітрат

АТС Класифікація

CЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ

C01КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01DВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D AОрганічні нітрати
C01D A02Гліцерил тринітрат
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Нітрогліцерин
Нітрогліцерин
Таблетки сублінгвальні 0,0005 г контейнер №40
Технолог
від 14,48 грн
в 881 аптеці
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Нітромінт®
Нітромінт®
Спрей сублінгвальний 0,4 мг/1 доза балон 180 доз №1
Егіс
від 207,78 грн
в 543 аптеках
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Нітрогліцерин-Здоров'я
Нітрогліцерин-Здоров'я
Таблетки сублінгвальні 0,5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
від 15,23 грн
в 375 аптеках
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Нітрогранулонг
Нітрогранулонг
Таблетки пролонгованої дії 5,2 мг блістер №50
Технолог
від 66,05 грн
в 357 аптеках
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Нітрогранулонг
Нітрогранулонг
Таблетки пролонгованої дії 2,9 мг блістер №50
Технолог
від 35,38 грн
в 150 аптеках
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Нітрогліцерин
Нітрогліцерин
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Корпорація Здоров'я
від 138,60 грн
в 40 аптеках
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Нітрогранулонг
Нітрогранулонг
Таблетки, вкриті оболонкою 5,2 мг №50
Фармстандарт-УфаВІТА
Немає в наявності
Нітро
Нітро
Концентрат для приготування інфузійного розчину 10 мг ампула 2 мл №5
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
Нітрогліцерин
Нітрогліцерин
Таблетки сублінгвальні 0,5 мг банка №40
Мікрохім
Немає в наявності
Нітрогліцерин
Нітрогліцерин
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Нітромакс
Нітромакс
Таблетки сублінгвальні 0,3 мг банка №50
Мікрохім
Немає в наявності
Нітромакс
Нітромакс
Таблетки сублінгвальні 0,3 мг банка №200
Мікрохім
Немає в наявності
Нітромакс
Нітромакс
Таблетки сублінгвальні 0,4 мг банка №50
Мікрохім
Немає в наявності
Нітромакс
Нітромакс
Таблетки сублінгвальні 0,4 мг банка №200
Мікрохім
Немає в наявності
Нітромакс
Нітромакс
Таблетки сублінгвальні 0,5 мг банка №50
Мікрохім
Немає в наявності
Нітромакс
Нітромакс
Таблетки сублінгвальні 0,5 мг банка №200
Мікрохім
Немає в наявності
Нітро-Мік®
Нітро-Мік®
Спрей дозований сублінгвальний 0,4 мг/1 доза флакон 15 мл 300 доз №1
Мікрохім
Немає в наявності
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