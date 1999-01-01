Київ
Органічні нітрати
C01D A02
Гліцерил тринітрат
АТС Класифікація
C
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ
C01
КАРДІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
C01D
ВАЗОДИЛАТАТОРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В КАРДІОЛОГІЇ
C01D A
Органічні нітрати
C01D A02
Гліцерил тринітрат
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Нітрогліцерин
Таблетки сублінгвальні 0,0005 г контейнер №40
Технолог
від
14,48
грн
в 881 аптеці
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Нітромінт®
Спрей сублінгвальний 0,4 мг/1 доза балон 180 доз №1
Егіс
від
207,78
грн
в 543 аптеках
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Нітрогліцерин-Здоров'я
Таблетки сублінгвальні 0,5 мг контейнер №40
Корпорація Здоров'я
від
15,23
грн
в 375 аптеках
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Нітрогранулонг
Таблетки пролонгованої дії 5,2 мг блістер №50
Технолог
від
66,05
грн
в 357 аптеках
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Нітрогранулонг
Таблетки пролонгованої дії 2,9 мг блістер №50
Технолог
від
35,38
грн
в 150 аптеках
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Нітрогліцерин
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Корпорація Здоров'я
від
138,60
грн
в 40 аптеках
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Нітрогранулонг
Таблетки, вкриті оболонкою 5,2 мг №50
Фармстандарт-УфаВІТА
Немає в наявності
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Нітро
Концентрат для приготування інфузійного розчину 10 мг ампула 2 мл №5
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Нітрогліцерин
Таблетки сублінгвальні 0,5 мг банка №40
Мікрохім
Немає в наявності
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Нітрогліцерин
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Нітромакс
Таблетки сублінгвальні 0,3 мг банка №50
Мікрохім
Немає в наявності
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Нітромакс
Таблетки сублінгвальні 0,3 мг банка №200
Мікрохім
Немає в наявності
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Нітромакс
Таблетки сублінгвальні 0,4 мг банка №50
Мікрохім
Немає в наявності
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Нітромакс
Таблетки сублінгвальні 0,4 мг банка №200
Мікрохім
Немає в наявності
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Нітромакс
Таблетки сублінгвальні 0,5 мг банка №50
Мікрохім
Немає в наявності
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Нітромакс
Таблетки сублінгвальні 0,5 мг банка №200
Мікрохім
Немає в наявності
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Нітро-Мік®
Спрей дозований сублінгвальний 0,4 мг/1 доза флакон 15 мл 300 доз №1
Мікрохім
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
спрей дозов. сублінгвал.
спрей сублінгвальний
табл. в/о
табл. пролонг. дії
табл. сублінгв.
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Дозування
0.3 мг
0.4 мг
0.4 мг/1 доза
0.5 мг
0.0005 г
2.9 мг
5.2 мг
10 мг
10 мг/мл
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Пакування
амп. 2 мл
амп. 5 мл
балон 180 доз
банка
блістер
контейнер
фл. 15 мл
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Виробник
Orion Corporation
Егіс
Корпорація Здоров'я
Лекхим
Лекхім
Микрохим
Мікрохім
Технолог
Фармстандарт-УфаВИТА
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