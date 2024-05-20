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B12 Анкерман таблетки, вкриті оболонкою 1 мг блістер, №50 - Одеса (449718) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
579,91
Економія: -75,41 грн
504,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
573,99
Економія: -59,08 грн
514,91 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
557,99
Економія: -43,08 грн
514,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
570,99
Економія: -56,08 грн
514,91 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
557,15
Економія: -58,38 грн
498,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ямпіль, перех. Соборна / Замкова, 23/14
Всього: упаковка (1)
576,86
Економія: -61,95 грн
514,91 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (1), блістер (1)
531,31
Економія: -42,30 грн
489,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Янтарна, 79
Всього: упаковка (1)
476,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Трепка Владислава, 6
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
519,98
Економія: -6,29 грн
513,69 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 82-А
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (1)
520,90 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:45
Вижниця, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
507,24
Економія: -6,62 грн
500,62 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 13
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
577,85
Економія: -62,94 грн
514,91 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 12
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
483,85
Економія: -5,90 грн
477,95 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Дзвонарська, 15-А
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
481,03
Економія: -2,94 грн
478,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
476,78 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Щаслива, 8
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (25)
478,63
Економія: -2,62 грн
476,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (2)
535,81
Економія: -36,84 грн
498,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 30
Всього: упаковка (1)
543,92
Економія: -41,08 грн
502,84 грн