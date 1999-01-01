Київ
ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В12 ТА ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ
B03B B

Фолієва кислота та ії похідні

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B03АНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИ
B03BПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В12 ТА ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ
B03B BФолієва кислота та ії похідні
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 5 мг контейнер №50
від 53,00 грн
в 618 аптеках
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 1 мг блістер №50
Вітаміни
від 16,21 грн
в 492 аптеках
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 5 мг блістер №50
Вітаміни
від 26,40 грн
в 425 аптеках
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 1 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 11,37 грн
в 231 аптеці
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 1 мг контейнер №50
Технолог
від 16,40 грн
в 227 аптеках
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Фолієва кислота
Фолієва кислота
Таблетки 1 мг блістер №50
Технолог
від 17,27 грн
в 119 аптеках
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Фолієва кислота Астра
Фолієва кислота Астра
Таблетки 5 мг блістер №50
Астрафарм
від 58,90 грн
в 36 аптеках
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