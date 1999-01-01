Київ
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B C
Гемостатичні засоби для місцевого застосування
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02B
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B C
Гемостатичні засоби для місцевого застосування
B02B C30
Фибриноген человеческий
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Тахокомб
Пластина, вкрита оболонкою, 2,5 х 3 см коробка картонна №1
Корза Медікал ГмбХ
Немає в наявності
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Тахокомб
Пластина, вкрита оболонкою, 4,8х4,8 см коробка картонна №2
Корза Медікал ГмбХ
Немає в наявності
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Тахокомб
Пластина, вкрита оболонкою, 9,5 х 4,8 см коробка картонна №1
Корза Медікал ГмбХ
Немає в наявності
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Форма випуску
пластина в/о 2,5х3 см
пластина в/о 4,8х4,8 см
пластина в/о 9,5х4,8 см
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