Київ
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B A
Вітамін К
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02B
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B A
Вітамін К
B02B A01
Фітоменадіон
B02B A02
Менадіон
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Вікасол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
180,17
грн
в 564 аптеках
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Канавіт
Емульсія для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №5
БіБі Фарма
від
782,01
грн
в 472 аптеках
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Форма випуску
емул. д/ін.
р-н д/ін.
Кількість штук в упаковці
5
10
Виробник
БіБі Фарма
Дарниця ФФ
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