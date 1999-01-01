Київ
ВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B A

Вітамін К

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02BВІТАМІН К ТА ІНШІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ
B02B AВітамін К
Сортування: По популярності
Вікасол-Дарниця
Вікасол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 180,17 грн
в 564 аптеках
Знайти в аптеках
Канавіт
Канавіт
Емульсія для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №5
БіБі Фарма
від 782,01 грн
в 472 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране