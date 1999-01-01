Київ
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02A

ІНГІБІТОРИ ФІБРИНОЛІЗУ

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B02АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02AІНГІБІТОРИ ФІБРИНОЛІЗУ
Сортування: По популярності
Гемотран®
Гемотран®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Фармак
від 597,72 грн
в 895 аптеках
Знайти в аптеках
Виданол®
Виданол®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №60
Гледфарм
від 1222,10 грн
в 864 аптеках
Знайти в аптеках
Акк®
Акк®
Розчин 50 мг/мл контейнер 2 мл №10
Юрія-Фарм
від 171,54 грн
в 649 аптеках
Знайти в аптеках
Кислота амінокапронова
Кислота амінокапронова
Розчин для інфузій 5 % пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 64,74 грн
в 554 аптеках
Знайти в аптеках
Амінокапронова кислота
Амінокапронова кислота
Порошок для орального застосування 1 г саше №10
Исток-Плюс
від 132,84 грн
в 479 аптеках
Знайти в аптеках
Гемотран®
Гемотран®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №5
Фармак
від 264,01 грн
в 440 аптеках
Знайти в аптеках
Гемотран®
Гемотран®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл №10
Фармак
від 113,42 грн
в 401 аптеці
Знайти в аптеках
Контривен
Контривен
Розчин для ін'єкцій 10000 кіо/мл ампула 5 мл блістер у пачці №5
ФЗ Біофарма
від 700,00 грн
в 387 аптеках
Знайти в аптеках
Контривен
Контривен
Розчин для ін'єкцій 10000 кіо/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
ФЗ Біофарма
від 378,96 грн
в 385 аптеках
Знайти в аптеках
Тренакса 500
Тренакса 500
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №12
Маклеодс Фармасьютикалс
від 273,88 грн
в 360 аптеках
Знайти в аптеках
Гемотран®
Гемотран®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл №5
Фармак
від 700,37 грн
в 337 аптеках
Знайти в аптеках
Гемаксам
Гемаксам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула поліетиленова 5 мл №10
ООО "Фармасел"
від 349,10 грн
в 331 аптеці
Знайти в аптеках
Транексамова кислота
Транексамова кислота
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №5
Лекхім
від 196,00 грн
в 325 аптеках
Знайти в аптеках
Транексамова кислота-Здоров'я
Транексамова кислота-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від 283,60 грн
в 306 аптеках
Знайти в аптеках
Атраксан
Атраксан
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №5
Борщагівський ХФЗ
від 215,58 грн
в 302 аптеках
Знайти в аптеках
Тренакса 250
Тренакса 250
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №12
Маклеодс Фармасьютикалс
від 265,23 грн
в 299 аптеках
Знайти в аптеках
Трамікс®
Трамікс®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Корпорація Артеріум
від 260,68 грн
в 297 аптеках
Знайти в аптеках
Амінокапронова кислота
Амінокапронова кислота
Порошок для орального застосування 1 г пакет №10
Корпорація Здоров'я
від 145,87 грн
в 295 аптеках
Знайти в аптеках
Гемотран®
Гемотран®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 10 мл №10
Фармак
від 249,52 грн
в 292 аптеках
Знайти в аптеках
Гемаксам
Гемаксам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула поліетиленова 10 мл №10
ООО "Фармасел"
від 694,30 грн
в 291 аптеці
Знайти в аптеках
123
ГоловнаКошикОбране