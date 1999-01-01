Київ
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02A
ІНГІБІТОРИ ФІБРИНОЛІЗУ
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02A
ІНГІБІТОРИ ФІБРИНОЛІЗУ
B02A A
Амінокислоти
B02A B
Інгібітори протеїназ
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Гемотран®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №30
Фармак
від
597,72
грн
в 895 аптеках
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Виданол®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №60
Гледфарм
від
1222,10
грн
в 864 аптеках
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Акк®
Розчин 50 мг/мл контейнер 2 мл №10
Юрія-Фарм
від
171,54
грн
в 649 аптеках
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Кислота амінокапронова
Розчин для інфузій 5 % пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
64,74
грн
в 554 аптеках
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Амінокапронова кислота
Порошок для орального застосування 1 г саше №10
Исток-Плюс
від
132,84
грн
в 479 аптеках
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Гемотран®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №5
Фармак
від
264,01
грн
в 440 аптеках
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Гемотран®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл №10
Фармак
від
113,42
грн
в 401 аптеці
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Контривен
Розчин для ін'єкцій 10000 кіо/мл ампула 5 мл блістер у пачці №5
ФЗ Біофарма
від
700,00
грн
в 387 аптеках
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Контривен
Розчин для ін'єкцій 10000 кіо/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
ФЗ Біофарма
від
378,96
грн
в 385 аптеках
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Тренакса 500
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг №12
Маклеодс Фармасьютикалс
від
273,88
грн
в 360 аптеках
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Гемотран®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 10 мл №5
Фармак
від
700,37
грн
в 337 аптеках
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Гемаксам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула поліетиленова 5 мл №10
ООО "Фармасел"
від
349,10
грн
в 331 аптеці
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Транексамова кислота
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці №5
Лекхім
від
196,00
грн
в 325 аптеках
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Транексамова кислота-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
283,60
грн
в 306 аптеках
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Атраксан
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл №5
Борщагівський ХФЗ
від
215,58
грн
в 302 аптеках
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Тренакса 250
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг №12
Маклеодс Фармасьютикалс
від
265,23
грн
в 299 аптеках
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Трамікс®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка №5
Корпорація Артеріум
від
260,68
грн
в 297 аптеках
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Амінокапронова кислота
Порошок для орального застосування 1 г пакет №10
Корпорація Здоров'я
від
145,87
грн
в 295 аптеках
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Гемотран®
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 10 мл №10
Фармак
від
249,52
грн
в 292 аптеках
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Гемаксам
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула поліетиленова 10 мл №10
ООО "Фармасел"
від
694,30
грн
в 291 аптеці
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/орал. заст.
пор. ліофіл. д/р-ну д/інф.
р-н
р-н д/ін.
р-н д/інф.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
0.5 г/5 мл
1 г
5 %
50 мг/мл
100 мг
100 мг/мл
250 мг
500 мг
500 мг/5 мл
10000 АТр ОД
10000 КІО/мл
10000 КІОД/мл
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Пакування
амп.
амп. 1 мл
амп. 5 мл
амп. 10 мл
амп. п/е 5 мл
амп. п/е 10 мл
блістер
контейнер
контейнер 2 мл
пакет
пляшка 100 мл
саше
фл.
фл. 100 мл
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
M. Biotech Ltd.
Pharma Bavaria International Portugal Unip. Lda
Sky Pharma
Stada
Євро Лайфкер
Інфузія
АМІЛА ХЕЛС КЕА
Ананта Медікеар
Біоіндастріа Лабораторіо Італіано Медіціналі
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Дарниця ФФ
Исток-Плюс
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лаб. Агетан
Лекхім
М.Біотек Лтд.
Маклеодс Фармасьютикалс
Медокемі Лтд
Мікрохім
Новатор Фарма
Новофарм-Біосинтез
ООО "Фармасел"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Стада
Тева Україна
Туліп Лаб.
ФЗ Біофарма
Фарм-инновации
Фармак
Фітофарм
Юрія-Фарм
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