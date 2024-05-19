Акк® розчин 50 мг/мл контейнер 2 мл, №10 - Київ (157653) Лікарський препарат - ціни
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 16-А
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Всього: упаковка (2), контейнер (5)
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Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека оптових цін
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Всього: контейнер (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), контейнер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
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Всього: розчин (4)
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Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Басейна, 15