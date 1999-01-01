Київ
ІНГІБІТОРИ ФІБРИНОЛІЗУ
B02A B
Інгібітори протеїназ
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B02
АНТИГЕМОРАГІЧНІ ЗАСОБИ
B02A
ІНГІБІТОРИ ФІБРИНОЛІЗУ
B02A B
Інгібітори протеїназ
B02A B01
Апротинін
B02A B05
Улsнастатин
B02A B10**
Габексат
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Контривен
Розчин для ін'єкцій 10000 кіо/мл ампула 5 мл блістер у пачці №5
ФЗ Біофарма
від
700,00
грн
в 387 аптеках
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Контривен
Розчин для ін'єкцій 10000 кіо/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
ФЗ Біофарма
від
378,96
грн
в 385 аптеках
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Гордокс
Розчин для ін'єкцій 10000 кіод/мл ампула 10 мл №25
Гедеон Ріхтер
від
4118,34
грн
в 48 аптеках інших міст
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Габесат
Порошок ліофілізований для розчину для інфузій 100 мг флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
Новатор Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. ліофіл. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
Дозування
100 мг
10000 АТр ОД
10000 КІО/мл
10000 КІОД/мл
Пакування
амп. 1 мл
амп. 5 мл
амп. 10 мл
фл.
Кількість штук в упаковці
1
5
10
25
Виробник
Гедеон Ріхтер
Новатор Фарма
Тева Україна
ФЗ Біофарма
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