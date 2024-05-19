Амінокапронова кислота порошок для орального застосування 1 г саше, №10 - Київ (431177) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 351 аптеці
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4), саше (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5), саше (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), саше (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: порошок для орального застосування (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Наявність на 2024-05-21 - 18:00