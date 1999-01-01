Київ
Прямий інгібітор фактора Ха
B01A F03

Едоксабан

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A FПрямий інгібітор фактора Ха
B01A F03Едоксабан
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Едоксакорд
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 675,72 грн
в 881 аптеці
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Едоксакорд
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 520,59 грн
в 854 аптеках
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Едоксакорд
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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