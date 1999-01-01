Київ
Прямий інгібітор фактора Ха
B01A F03
Едоксабан
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A F
Прямий інгібітор фактора Ха
B01A F03
Едоксабан
Сортування:
По популярності
Фільтр
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
675,72
грн
в 881 аптеці
Знайти в аптеках
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
520,59
грн
в 854 аптеках
Знайти в аптеках
Едоксакорд
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
15 мг
30 мг
60 мг
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню