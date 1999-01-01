Київ
Прямий інгібітор фактора Ха
B01A F01

Ривароксабан

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A FПрямий інгібітор фактора Ха
B01A F01Ривароксабан
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Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №42
Байєр
від 1280,28 грн
в 902 аптеках
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Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №28
Байєр
від 885,52 грн
в 883 аптеках
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Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг №100
Байєр
від 2777,10 грн
в 877 аптеках
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Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №56
Байєр
від 873,64 грн
в 860 аптеках
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Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №100
Байєр
від 4566,20 грн
в 859 аптеках
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Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Байєр
від 584,18 грн
в 612 аптеках
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Ксарелто®
Ксарелто®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №14
Байєр
від 445,64 грн
в 438 аптеках
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