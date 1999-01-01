Київ
Прямий інгібітор фактора Ха
B01A F02

Апіксабан

АТС Класифікація

BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ

B01АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01AАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A FПрямий інгібітор фактора Ха
B01A F02Апіксабан
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Еліквіс
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Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
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Еліквіс
Еліквіс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
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