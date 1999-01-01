Київ
Прямий інгібітор фактора Ха
B01A F02
Апіксабан
АТС Класифікація
B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗ
B01
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A
АНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИ
B01A F
Прямий інгібітор фактора Ха
B01A F02
Апіксабан
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Еліквіс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №60
Пфайзер Інк.
від
874,30
грн
в 577 аптеках
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Еліквіс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №20
Пфайзер Інк.
від
305,00
грн
в 541 аптеці
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Дозування
2.5 мг
5 мг
Кількість штук в упаковці
20
60
Виробник
Містрал Кепітал Менеджмент
Пфайзер Інк.
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