Київ
ПРЕПАРАТИ КАЛЬЦІЮ
A12A X

Кальцій в комбінації з вітаміном D і/або з іншими препаратами

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A12МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12AПРЕПАРАТИ КАЛЬЦІЮ
A12A XКальцій в комбінації з вітаміном D і/або з іншими препаратами
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Кальцій-Д3 Нікомед з апельсиновим смаком
Кальцій-Д3 Нікомед з апельсиновим смаком
Таблетки жувальні флакон №50
Acino Pharma
від 235,05 грн
в 904 аптеках
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Кальцемін® Адванс
Кальцемін® Адванс
Таблетки, вкриті оболонкою флакон коробка №60
Байєр
від 304,80 грн
в 861 аптеці
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Кальцемін® Адванс
Кальцемін® Адванс
Таблетки, вкриті оболонкою флакон коробка №30
Байєр
від 162,90 грн
в 807 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед з апельсиновим смаком
Кальцій-Д3 Нікомед з апельсиновим смаком
Таблетки жувальні флакон №100
Acino Pharma
від 384,19 грн
в 804 аптеках
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Кальцемін® Сільвер
Кальцемін® Сільвер
Таблетки, вкриті оболонкою флакон №60
Байєр
від 335,00 грн
в 803 аптеках
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Кальцемін® Сільвер
Кальцемін® Сільвер
Таблетки, вкриті оболонкою флакон №30
Байєр
від 170,80 грн
в 735 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед форте
Кальцій-Д3 Нікомед форте
Таблетки жувальні флакон №120
Acino Pharma
від 449,88 грн
в 698 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед форте
Кальцій-Д3 Нікомед форте
Таблетки жувальні флакон №60
Acino Pharma
від 286,12 грн
в 671 аптеці
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Кальцій-Д3 Нікомед з апельсиновим смаком
Кальцій-Д3 Нікомед з апельсиновим смаком
Таблетки жувальні флакон №20
Acino Pharma
від 102,02 грн
в 653 аптеках
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Азвестів
Азвестів
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Київський вітамінний завод
від 173,40 грн
в 651 аптеці
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Кальцій-Д3 Нікомед Остеофорте
Кальцій-Д3 Нікомед Остеофорте
Таблетки жувальні флакон №60
Acino Pharma
від 474,16 грн
в 631 аптеці
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Кальцій-Д3 Нікомед з м'ятним смаком
Кальцій-Д3 Нікомед з м'ятним смаком
Таблетки жувальні флакон №30
Acino Pharma
від 120,51 грн
в 599 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед форте
Кальцій-Д3 Нікомед форте
Таблетки жувальні флакон №30
Acino Pharma
від 151,45 грн
в 594 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед Остеофорте
Кальцій-Д3 Нікомед Остеофорте
Таблетки жувальні флакон №30
Acino Pharma
від 248,98 грн
в 593 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед з м'ятним смаком
Кальцій-Д3 Нікомед з м'ятним смаком
Таблетки жувальні флакон №100
Acino Pharma
від 343,36 грн
в 537 аптеках
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Кальцикер
Кальцикер
Суспензія оральна флакон 120 мл №1
Євро Лайфкер
від 334,00 грн
в 435 аптеках
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Кальцеос
Кальцеос
Таблетки жувальні туба в пачці №30
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 155,75 грн
в 298 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед Остеофорте
Кальцій-Д3 Нікомед Остеофорте
Таблетки жувальні флакон №30
Acino Pharma
від 251,40 грн
в 243 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед з м'ятним смаком
Кальцій-Д3 Нікомед з м'ятним смаком
Таблетки жувальні флакон №30
Acino Pharma
від 139,71 грн
в 168 аптеках
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Кальцій-Д3 Нікомед форте
Кальцій-Д3 Нікомед форте
Таблетки жувальні флакон №60
Acino Pharma
від 291,09 грн
в 163 аптеках
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