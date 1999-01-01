Київ
ПРЕПАРАТИ КАЛЬЦІЮ
A12A A
Препарати кальцію
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A12
МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ
A12A
ПРЕПАРАТИ КАЛЬЦІЮ
A12A A
Препарати кальцію
A12A A03
Кальцій глюконат
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Кальцію глюконат
Таблетки 500 мг блістер пачка №100
Лубнифарм
від
180,60
грн
в 469 аптеках
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Кальцію глюконат
Таблетки 500 мг блістер №10
Лубнифарм
від
16,40
грн
в 381 аптеці
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Кальцію глюконат-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
16,94
грн
в 365 аптеках
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Кальцію глюконат
Таблетки 500 мг блістер №10
Галичфарм
від
18,70
грн
в 143 аптеках
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Кальцію глюконат
Таблетки 0,5 г блістер №10
Монфарм
від
8,61
грн
в 89 аптеках
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Кальцію глюконат
Таблетки 0,5 г блістер №100
Монфарм
від
93,00
грн
в 6 аптеках
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Кальцію глюконат
Таблетки 500 мг блістер №10
Червона зірка
від
13,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Кальцію глюконат-Здоров'я
Таблетки 500 мг блістер №10
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Дозування
0.5 г
500 мг
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
100
Виробник
Галичфарм
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
Лубнифарм
Монфарм
Червона зірка
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