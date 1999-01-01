Київ
Прості препарати вітаміну В1
A11D A02
Сульбутіамін
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A11
ВІТАМІНИ
A11D
ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В1, У ТОМУ ЧИСЛІ В КОМБІНАЦІЇ З ВІТАМІНАМИ В6 ТА В12
A11D A
Прості препарати вітаміну В1
A11D A02
Сульбутіамін
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Енеріон®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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від
215,96
грн
в 695 аптеках
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