Київ
Прості препарати вітаміну В1
A11D A02

Сульбутіамін

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A11ВІТАМІНИ
A11DПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В1, У ТОМУ ЧИСЛІ В КОМБІНАЦІЇ З ВІТАМІНАМИ В6 ТА В12
A11D AПрості препарати вітаміну В1
A11D A02Сульбутіамін
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Енеріон®
Енеріон®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
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