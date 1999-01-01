Київ
Прості препарати вітаміну В1
A11D A04**

Кокарбоксилаза

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A04ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A11ВІТАМІНИ
A11DПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В1, У ТОМУ ЧИСЛІ В КОМБІНАЦІЇ З ВІТАМІНАМИ В6 ТА В12
A11D AПрості препарати вітаміну В1
A11D A04**Кокарбоксилаза
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Кокарбоксилази гідрохлорид
Кокарбоксилази гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл у блістерах №10
ФЗ "Біофарма"
від 231,00 грн
в 701 аптеці
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Кокарбоксилази гідрохлорид
Кокарбоксилази гідрохлорид
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 50 мг ампули у блістері з ррозчинником в ампулах 2 мл, у блістерах №10
ФЗ "Біофарма"
від 241,85 грн
в 85 аптеках
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Кокарбоксилази гідрохлорид
Кокарбоксилази гідрохлорид
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 50 мг ампула блістер у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від 254,60 грн
в 62 аптеках інших міст
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Кокарбоксилаза-Форте
Кокарбоксилаза-Форте
Таблетки 25 мг блістер в пачці №30
ФарКоС
Немає в наявності
Кокарбоксилаза-Форте
Кокарбоксилаза-Форте
Таблетки 50 мг блістер в пачці №30
ФарКоС
Немає в наявності
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