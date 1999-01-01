Київ
Прості препарати вітаміну В1
A11D A04**
Кокарбоксилаза
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A04
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A11
ВІТАМІНИ
A11D
ПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В1, У ТОМУ ЧИСЛІ В КОМБІНАЦІЇ З ВІТАМІНАМИ В6 ТА В12
A11D A
Прості препарати вітаміну В1
A11D A04**
Кокарбоксилаза
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Кокарбоксилази гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл у блістерах №10
ФЗ "Біофарма"
від
231,00
грн
в 701 аптеці
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Кокарбоксилази гідрохлорид
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 50 мг ампули у блістері з ррозчинником в ампулах 2 мл, у блістерах №10
ФЗ "Біофарма"
від
241,85
грн
в 85 аптеках
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Кокарбоксилази гідрохлорид
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 50 мг ампула блістер у пачці №10
ФЗ "Біофарма"
від
254,60
грн
в 62 аптеках інших міст
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Кокарбоксилаза-Форте
Таблетки 25 мг блістер в пачці №30
ФарКоС
Немає в наявності
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Кокарбоксилаза-Форте
Таблетки 50 мг блістер в пачці №30
ФарКоС
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
табл.
Дозування
25 мг
50 мг
50 мг/2 мл
Пакування
амп.
амп. 2 мл
амп. в бліст.
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
10
30
Виробник
Биофарма ФЗ
ФЗ "Біофарма"
ФарКоС ФФ
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