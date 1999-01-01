Київ
ПОЛІВІТАМІНИ З ДОБАВКАМИ
A11A A

Полівітаміни з мінералами

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11AПОЛІВІТАМІНИ З ДОБАВКАМИ
A11A AПолівітаміни з мінералами
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Елевіт® Пронаталь
Елевіт® Пронаталь
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
від 525,90 грн
в 721 аптеці
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Елевіт® Пронаталь
Елевіт® Пронаталь
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
від 1191,72 грн
в 705 аптеках
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Супервіт
Супервіт
Таблетки жувальні блістер пачка №30
Київський вітамінний завод
від 105,08 грн
в 526 аптеках
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Дуовіт®
Дуовіт®
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
від 320,79 грн
в 504 аптеках
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Дуовіт®
Дуовіт®
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
від 208,86 грн
в 465 аптеках
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Юнівіт
Юнівіт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Київський вітамінний завод
від 93,04 грн
в 462 аптеках
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Піковіт®
Піковіт®
Таблетки, вкриті оболонкою №30
КРКА
від 115,85 грн
в 124 аптеках
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