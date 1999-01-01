Київ
ПОЛІВІТАМІНИ З ДОБАВКАМИ
A11A A
Полівітаміни з мінералами
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11A
ПОЛІВІТАМІНИ З ДОБАВКАМИ
A11A A
Полівітаміни з мінералами
A11A A03
Полівітаміни з іншими мінералами, включаючи комбінації
A11A A04
Полівітаміни з мікроелементами
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Елевіт® Пронаталь
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Байєр
від
525,90
грн
в 721 аптеці
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Елевіт® Пронаталь
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Байєр
від
1191,72
грн
в 705 аптеках
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Супервіт
Таблетки жувальні блістер пачка №30
Київський вітамінний завод
від
105,08
грн
в 526 аптеках
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Дуовіт®
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
від
320,79
грн
в 504 аптеках
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Дуовіт®
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
від
208,86
грн
в 465 аптеках
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Юнівіт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Київський вітамінний завод
від
93,04
грн
в 462 аптеках
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Піковіт®
Таблетки, вкриті оболонкою №30
КРКА
від
115,85
грн
в 124 аптеках
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Форма випуску
капс. м'які
капс. тверд.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. жув.
Пакування
блістер
комбі-уп.
Кількість штук в упаковці
30
40
60
100
Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
MEGA LIFESCIENCES
Байер
Киевский витаминный завод
Київський вітамінний завод
Тева Україна
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