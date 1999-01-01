Київ
ПОЛІВІТАМІНИ З ДОБАВКАМИ
A11A B

Полівітамінні препарати з іншими добавками

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A11ВІТАМІНИ
A11AПОЛІВІТАМІНИ З ДОБАВКАМИ
A11A BПолівітамінні препарати з іншими добавками
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Вазавітал®
Вазавітал®
Капсули блістер у коробці №30
Українська фармацевтична компанія
від 152,49 грн
в 726 аптеках
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Декамевіт®
Декамевіт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Київський вітамінний завод
від 94,24 грн
в 657 аптеках
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Оптикс
Оптикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Київський вітамінний завод
від 302,99 грн
в 649 аптеках
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Метовітан
Метовітан
Капсули тверді блістер №20
Технолог
від 291,84 грн
в 437 аптеках
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Квадевіт®
Квадевіт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від 201,76 грн
в 4 аптеках
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Квадевіт®
Квадевіт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер в пачці №60
Київський вітамінний завод
від 294,50 грн
в 1 аптеці
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Оптикс
Оптикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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