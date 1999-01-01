Київ
ПОЛІВІТАМІНИ З ДОБАВКАМИ
A11A B
Полівітамінні препарати з іншими добавками
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A11
ВІТАМІНИ
A11A
ПОЛІВІТАМІНИ З ДОБАВКАМИ
A11A B
Полівітамінні препарати з іншими добавками
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Вазавітал®
Капсули блістер у коробці №30
Українська фармацевтична компанія
від
152,49
грн
в 726 аптеках
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Декамевіт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Київський вітамінний завод
від
94,24
грн
в 657 аптеках
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Оптикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №60
Київський вітамінний завод
від
302,99
грн
в 649 аптеках
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Метовітан
Капсули тверді блістер №20
Технолог
від
291,84
грн
в 437 аптеках
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Квадевіт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер в пачці №30
Київський вітамінний завод
від
201,76
грн
в 4 аптеках
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Квадевіт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер в пачці №60
Київський вітамінний завод
від
294,50
грн
в 1 аптеці
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Оптикс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
табл. в/плівк. обол.
Кількість штук в упаковці
20
30
60
Виробник
Київський вітамінний завод
Технолог
Украинская фармацевтическая компания
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