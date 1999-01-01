Київ
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A D
Комбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін'єкцій з інсулінами швидкої дії
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10A
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A D
Комбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін'єкцій з інсулінами швидкої дії
A10A D01
Інсулін (людський)
A10A D04
Інсулін ліспро
A10A D05
Інсулін аспарагін
A10A D06
Інсуліна деглюдек та інсулін аспарт
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Фармасулін® H 30/70
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Фармак
від
391,84
грн
в 169 аптеках
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Новомікс® 30 Флекспен®
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вкладений в шприц-ручку №5
Ново Нордіск
від
1463,23
грн
в 158 аптеках
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Фармасулін® H 30/70
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
368,91
грн
в 147 аптеках
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Мікстард® 30 НМ Флекспен®
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці №5
Ново Нордіск
від
733,56
грн
в 105 аптеках
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Генсулін М30
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл №5
Біотон
від
621,50
грн
в 95 аптеках
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Мікстард® 30 НМ
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Ново Нордіск
від
537,93
грн
в 85 аптеках
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Райзодег® Флекстач®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №5
Ново Нордіск
від
2002,84
грн
в 77 аптеках
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Хумодар® К25 100Р
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Індар
від
442,32
грн
в 51 аптеці
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Генсулін М30
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл флакон 10 мл №1
Біотон
від
398,66
грн
в 47 аптеках
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Хумодар® К25 100Р
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Індар
від
778,10
грн
в 37 аптеках
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Хумодар® К25 100Р
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл №1
Індар
від
269,70
грн
в 8 аптеках
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Фармасулін® H 30/70
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл №1
Фармак
від
229,65
грн
в 1 аптеці інших міст
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Новомікс® 30 Флекспен®
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вкладений в шприц-ручку №1
Ново Нордіск
від
325,45
грн
в 1 аптеці інших міст
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Хумалог® Мікс 25
Суспензія для підшкірного введення 100 мо/мл шприц-ручка квікпен 3 мл №5
Елі Ліллі Недерленд
Немає в наявності
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Інсувіт® 30/70
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл в пачці №1
ВІТАЛ Фарма
Немає в наявності
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Хумалог® Мікс 25
Суспензія для підшкірного введення 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Елі Ліллі Недерленд
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
сусп. д/підшкірн. введ.
сусп. д/ін.
Дозування
100 МО/мл
100 ОД/мл
Пакування
картридж 3 мл
картридж, вклад. в шприц-ручку 3 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
шприц-ручка КвікПен 3 мл
шприц-ручка СолоСтар® 3 мл
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Виробник
Novo Nordisk
VITAL Pharma
Індар
Біотон
Елі Ліллі Недерленд
Индар
Ліллі Франс
Ново Нордіск
Санофи-Авентис Украина
Санофі-Авентіс Україна
Фармак
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