Київ
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A D

Комбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін'єкцій з інсулінами швидкої дії

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10AІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A DКомбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін'єкцій з інсулінами швидкої дії
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Фармасулін® H 30/70
Фармасулін® H 30/70
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Фармак
від 391,84 грн
в 169 аптеках
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Новомікс® 30 Флекспен®
Новомікс® 30 Флекспен®
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вкладений в шприц-ручку №5
Ново Нордіск
від 1463,23 грн
в 158 аптеках
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Фармасулін® H 30/70
Фармасулін® H 30/70
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 368,91 грн
в 147 аптеках
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Мікстард® 30 НМ Флекспен®
Мікстард® 30 НМ Флекспен®
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл багатодоз. однораз. шприц-ручці №5
Ново Нордіск
від 733,56 грн
в 105 аптеках
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Генсулін М30
Генсулін М30
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл №5
Біотон
від 621,50 грн
в 95 аптеках
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Мікстард® 30 НМ
Мікстард® 30 НМ
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Ново Нордіск
від 537,93 грн
в 85 аптеках
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Райзодег® Флекстач®
Райзодег® Флекстач®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №5
Ново Нордіск
від 2002,84 грн
в 77 аптеках
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Хумодар® К25 100Р
Хумодар® К25 100Р
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл №1
Індар
від 442,32 грн
в 51 аптеці
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Генсулін М30
Генсулін М30
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл флакон 10 мл №1
Біотон
від 398,66 грн
в 47 аптеках
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Хумодар® К25 100Р
Хумодар® К25 100Р
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Індар
від 778,10 грн
в 37 аптеках
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Хумодар® К25 100Р
Хумодар® К25 100Р
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл №1
Індар
від 269,70 грн
в 8 аптеках
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Фармасулін® H 30/70
Фармасулін® H 30/70
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 5 мл №1
Фармак
від 229,65 грн
в 1 аптеці інших міст
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Новомікс® 30 Флекспен®
Новомікс® 30 Флекспен®
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вкладений в шприц-ручку №1
Ново Нордіск
від 325,45 грн
в 1 аптеці інших міст
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Хумалог® Мікс 25
Хумалог® Мікс 25
Суспензія для підшкірного введення 100 мо/мл шприц-ручка квікпен 3 мл №5
Елі Ліллі Недерленд
Немає в наявності
Інсувіт® 30/70
Інсувіт® 30/70
Суспензія для ін'єкцій 100 мо/мл флакон 10 мл в пачці №1
ВІТАЛ Фарма
Немає в наявності
Хумалог® Мікс 25
Хумалог® Мікс 25
Суспензія для підшкірного введення 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Елі Ліллі Недерленд
Немає в наявності
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