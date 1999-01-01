Київ
Комбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін'єкцій з інсулінами швидкої дії
A10A D04

Інсулін ліспро

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10AІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A DКомбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін'єкцій з інсулінами швидкої дії
A10A D04Інсулін ліспро
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Хумалог® Мікс 25
Хумалог® Мікс 25
Суспензія для підшкірного введення 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Елі Ліллі Недерленд
Немає в наявності
Хумалог® Мікс 25
Хумалог® Мікс 25
Суспензія для підшкірного введення 100 мо/мл шприц-ручка квікпен 3 мл №5
Елі Ліллі Недерленд
Немає в наявності
Хумалог® Мікс 50
Хумалог® Мікс 50
Суспензія для підшкірного введення 100 мо/мл шприц-ручка квікпен 3 мл №5
Елі Ліллі Недерленд
Немає в наявності
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