Київ
Комбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін'єкцій з інсулінами швидкої дії
A10A D04
Інсулін ліспро
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10A
ІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A D
Комбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін'єкцій з інсулінами швидкої дії
A10A D04
Інсулін ліспро
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Хумалог® Мікс 25
Суспензія для підшкірного введення 100 мо/мл картридж 3 мл №5
Елі Ліллі Недерленд
Немає в наявності
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Хумалог® Мікс 25
Суспензія для підшкірного введення 100 мо/мл шприц-ручка квікпен 3 мл №5
Елі Ліллі Недерленд
Немає в наявності
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Хумалог® Мікс 50
Суспензія для підшкірного введення 100 мо/мл шприц-ручка квікпен 3 мл №5
Елі Ліллі Недерленд
Немає в наявності
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Пакування
картридж 3 мл
шприц-ручка КвікПен 3 мл
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