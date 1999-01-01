Київ
Комбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін'єкцій з інсулінами швидкої дії
A10A D06

Інсуліна деглюдек та інсулін аспарт

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10AІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A DКомбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін'єкцій з інсулінами швидкої дії
A10A D06Інсуліна деглюдек та інсулін аспарт
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Райзодег® Флекстач®
Райзодег® Флекстач®
Розчин для ін'єкцій 100 од/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №5
Ново Нордіск
від 2002,84 грн
в 77 аптеках
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