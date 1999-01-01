Київ
Препарати ферментів
A09A A02

Поліферментні препарати (ліпаза, протеаза та ін.)

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A09ЗАСОБИ ЗАМІСНОЇ ТЕРАПІЇ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ РОЗЛАДІВ ТРАВЛЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ФЕРМЕНТИ
A09AЗАСОБИ, ЩО ПОКРАЩУЮТЬ ТРАВЛЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ФЕРМЕНТИ
A09A AПрепарати ферментів
A09A A02Поліферментні препарати (ліпаза, протеаза та ін.)
Сортування: По популярності
Креон® 10 000
Креон® 10 000
Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами 150 мг блістер у коробці №20
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 211,28 грн
в 996 аптеках
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Фестал® Нео 10000
Фестал® Нео 10000
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
від 132,66 грн
в 972 аптеках
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Мезим® форте 10000
Мезим® форте 10000
Таблетки кишково-розчинні блістер №20
Berlin-Chemie AG
від 137,80 грн
в 944 аптеках
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Мезим® форте 20000
Мезим® форте 20000
Таблетки кишково-розчинні блістер №20
Berlin-Chemie AG
від 239,70 грн
в 942 аптеках
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Креон® 10 000
Креон® 10 000
Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами 150 мг флакон №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 413,19 грн
в 940 аптеках
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Креон® 25 000
Креон® 25 000
Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами 300 мг флакон №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 759,99 грн
в 938 аптеках
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Креон® 25 000
Креон® 25 000
Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами 300 мг блістер у коробці №20
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від 417,67 грн
в 873 аптеках
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Панкреатин Форте
Панкреатин Форте
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №50
Вітаміни
від 99,80 грн
в 768 аптеках
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Панзинорм® 10000
Панзинорм® 10000
Капсули №84
КРКА
від 517,26 грн
в 751 аптеці
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Панкреазим 10000
Панкреазим 10000
Таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
від 157,00 грн
в 749 аптеках
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Панкреазим 10000
Панкреазим 10000
Таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
від 67,69 грн
в 747 аптеках
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Панкреатин
Панкреатин
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 250 мг блістер №60
Вітаміни
від 72,97 грн
в 710 аптеках
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Фірулін 10000
Фірулін 10000
Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами 150 мг блістер №20
Кусум Фарм
від 126,00 грн
в 665 аптеках
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Панкреатин-Здоров'я форте 14000
Панкреатин-Здоров'я форте 14000
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 117,00 грн
в 629 аптеках
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Мезим® капсули 10000
Мезим® капсули 10000
Капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками банка №20
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 125,54 грн
в 619 аптеках
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Панкреатин 8000
Панкреатин 8000
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 0,24 г блістер №50
Тернофарм
від 85,90 грн
в 616 аптеках
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Мезим® капсули 25000
Мезим® капсули 25000
Капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками банка №20
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 364,00 грн
в 607 аптеках
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Панкреатин для дітей
Панкреатин для дітей
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер в пачці №20
Вітаміни
від 43,10 грн
в 606 аптеках
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Ерміталь 25000
Ерміталь 25000
Капсули гастрорезистентні №20
Стада
від 378,34 грн
в 578 аптеках
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Мезим® форте 10000
Мезим® форте 10000
Таблетки кишково-розчинні блістер №10
Berlin-Chemie AG
від 70,00 грн
в 574 аптеках
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