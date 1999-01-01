Київ
ЗАСОБИ ЗАМІСНОЇ ТЕРАПІЇ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ РОЗЛАДІВ ТРАВЛЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ФЕРМЕНТИ
A09A
ЗАСОБИ, ЩО ПОКРАЩУЮТЬ ТРАВЛЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ФЕРМЕНТИ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A09
ЗАСОБИ ЗАМІСНОЇ ТЕРАПІЇ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ РОЗЛАДІВ ТРАВЛЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ФЕРМЕНТИ
A09A
ЗАСОБИ, ЩО ПОКРАЩУЮТЬ ТРАВЛЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ФЕРМЕНТИ
A09A A
Препарати ферментів
A09A C
Комплексні препарати, що містять кислоти та травні ферменти
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Креон® 10 000
Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами 150 мг блістер у коробці №20
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
211,28
грн
в 996 аптеках
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Фестал® Нео 10000
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №20
Опелла Хелскеа Україна
від
132,66
грн
в 972 аптеках
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Мезим® форте 10000
Таблетки кишково-розчинні блістер №20
Berlin-Chemie AG
від
137,80
грн
в 944 аптеках
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Мезим® форте 20000
Таблетки кишково-розчинні блістер №20
Berlin-Chemie AG
від
239,70
грн
в 942 аптеках
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Креон® 10 000
Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами 150 мг флакон №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
413,19
грн
в 940 аптеках
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Креон® 25 000
Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами 300 мг флакон №50
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
759,99
грн
в 938 аптеках
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Креон® 25 000
Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами 300 мг блістер у коробці №20
Абботт Лабораторіз ГмбХ
від
417,67
грн
в 873 аптеках
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Панкреатин Форте
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер №50
Вітаміни
від
99,80
грн
в 768 аптеках
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Панзинорм® 10000
Капсули №84
КРКА
від
517,26
грн
в 751 аптеці
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Панкреазим 10000
Таблетки гастрорезистентні блістер №50
Технолог
від
157,00
грн
в 749 аптеках
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Панкреазим 10000
Таблетки гастрорезистентні блістер №20
Технолог
від
67,69
грн
в 747 аптеках
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Панкреатин
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 250 мг блістер №60
Вітаміни
від
72,97
грн
в 710 аптеках
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Фірулін 10000
Капсули тверді з гастрорезистентними гранулами 150 мг блістер №20
Кусум Фарм
від
126,00
грн
в 665 аптеках
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Панкреатин-Здоров'я форте 14000
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
117,00
грн
в 629 аптеках
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Мезим® капсули 10000
Капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками банка №20
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
125,54
грн
в 619 аптеках
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Панкреатин 8000
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 0,24 г блістер №50
Тернофарм
від
85,90
грн
в 616 аптеках
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Мезим® капсули 25000
Капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками банка №20
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
364,00
грн
в 607 аптеках
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Панкреатин для дітей
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою блістер в пачці №20
Вітаміни
від
43,10
грн
в 606 аптеках
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Ерміталь 25000
Капсули гастрорезистентні №20
Стада
від
378,34
грн
в 578 аптеках
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Мезим® форте 10000
Таблетки кишково-розчинні блістер №10
Berlin-Chemie AG
від
70,00
грн
в 574 аптеках
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Форма випуску
гран. гастрорезист.
др.
капс.
капс. гастрорезист.
капс. тв. з гастрорезист. гран
капс. тверді кишково-розч.
капс.тв.з кишковорозч.міні-таб
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. в/цукр. обол. киш-розч.
табл. гастрорезист.
табл. кишково-розч.
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Дозування
0.14 г
0.24 г
0.28 г
0.192 г
60.12 мг/100мг
150 мг
250 мг
300 мг
384 мг
400 мг
3000 ОД FIP
20000 ЛО
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Пакування
банка
блістер
блістер у коробці
контурн. чарунк. уп.
пляшка 20 г
фл.
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Genom Biotech
Mayoly
Menarini Group
Shreya Life Sciences
Torrent
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Витамины
Вітаміни
Здоров'я
КРКА
Кусум Фарм
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Опелла Хелскеа Україна
Софарма
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Эбботт Продактс ГмбХ
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