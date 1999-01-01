Екзокринна недостатність підшлункової залози (ЕНПЗ) визначається як нездатність підшлункової залози секретувати природні ферменти для травлення та бікарбонат у просвіт кишечнику для забезпечення нормального перетравлювання їжі (Nikfarjam M., 2017). ЕПНЗ може бути викликана зміною в будь-якій ланці травного ланцюга, у яку залучено екзокринну частину підшлункової залози (Ghodeif A.O., 2020). Порушення екзокринної функції підшлункової залози можуть спостерігатися на таких етапах:
ЕНПЗ майже завжди є наслідком захворювання підшлункової залози, найчастішою причиною якого є хронічний панкреатит у дорослих та муковісцидоз у дітей. Інші етіологічні фактори включають гострий панкреатит, пухлини підшлункової залози, цукровий діабет, целіакію, запальні захворювання кишечнику, операції на шлунково-кишковому тракті та підшлунковій залозі, ВІЛ, а також генетичні та вроджені фактори (Dieguez-Castillo C., 2020).
Порушення травлення, спричинене ЕНПЗ, може призвести до стеатореї, здуття живота, метеоризму та/або зменшення маси тіла. Ці симптоми мальабсорбції неспецифічні, особливо якщо пацієнти відмовляються від вживання продуктів, які вони переносять найгірше. Зміни в мікробіоті кишечнику розвиваються внаслідок порушення панкреатичної секреції та виявляються схильністю до надмірного бактеріального росту та запальних змін у нижчих відділах шлунково-кишкового тракту (Pezzilli R., 2009).
Пацієнтам з діагнозом ЕПНЗ дають рекомендації щодо харчування та призначають замісну терапію панкреатичними ферментами. Раціон харчування має бути збалансованим, з достатнім надходженням жирів та клітковини. Пацієнту рекомендується вживати їжу невеликими порціями та застосовувати ферментативні препарати для покращення травлення. За необхідності можна вводити жиророзчинні вітамінні добавки.
Дозу препаратів для прискорення травлення при ЕНПЗ слід підбирати індивідуально, відповідно до тяжкості стану пацієнта та його потреб (Dominguez-Muñoz J.E., 2018). Мінімальна разова доза, що рекомендується для корекції ЕНПЗ, становить 50 000 Ph.Eur.U. (одиниці вимірювання активності ферментів для травлення) для основних прийомів їжі та половину цієї дози для перекусів, хоча більш високі дози слід призначати пацієнтам з раком підшлункової залози або після операції на підшлунковій залозі/шлунково-кишковому тракті. Сьогодні в категорії препаратів для покращення травлення зареєстровані такі лікарські засоби, як панкреатин (натуральні ферменти у вигляді екстракту підшлункової залози), препарати для покращення травлення, що містять ліпазу бактеріального походження, а також дієтичні добавки, що містять рослинні ферменти для травлення (наприклад бромелайн) (Компендіум).
Якщо при застосуванні таблеток для поліпшення травлення позитивного ефекту не спостерігається, слід обстежити пацієнта щодо інших причин мальабсорбції, наприклад синдрому надмірного бактеріального росту, глютенової хвороби або новоутворень (Perbtani Y., 2019).