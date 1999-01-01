Екзокринна недостатність підшлункової залози (ЕНПЗ) визначається як нездатність підшлункової залози секретувати природні ферменти для травлення та бікарбонат у просвіт кишечнику для забезпечення нормального перетравлювання їжі (Nikfarjam M., 2017). ЕПНЗ може бути викликана зміною в будь-якій ланці травного ланцюга, у яку залучено екзокринну частину підшлункової залози (Ghodeif A.O., 2020). Порушення екзокринної функції підшлункової залози можуть спостерігатися на таких етапах:

стимуляція підшлункової залози. Недостатня активація секреції підшлункової залози може бути викликана захворюваннями (наприклад глютеновою хворобою), що знижують вивільнення холецистокініну зі слизової оболонки дванадцятипалої кишки, або хірургічним втручанням на підшлунковій залозі/шлунково-кишковому тракті. ЕНПЗ також може бути результатом лікування при нейроендокринних пухлинах аналогами соматостатину, враховуючи, що соматостатин є фізіологічним інгібітором панкреатичної секреції (Levy M.N., 2006);

синтез панкреатичного соку: пошкодження паренхіми підшлункової залози знижує вироблення та секрецію ферментів підшлункової залози ацинарними клітинами та бікарбонатів протоками залози;

транспорт панкреатичного соку: перешкоджання проходженню панкреатичного соку через протоку підшлункової залози та надходженню у просвіт кишечнику для здійснення травної діяльності. Це порушення розвивається внаслідок таких захворювань, як муковісцидоз, при якому утворюється густіший секрет, або різних пухлин підшлункової залози;

синхронізація шлунково-кишкового секрету. Асинхронність взаємодії поживних речовин із біліопанкреатичним секретом призводить до неправильного перетравлення їжі. Ця проблема зазвичай викликана анатомічними змінами внаслідок хірургічних втручань на підшлунковій залозі, жовчовивідних шляхах або шлунку. Порушення синхронізації травних процесів також спостерігається у пацієнтів із хворобою Крона чи синдромом короткої кишки. Рідше активація ферментів відсутня, незважаючи на адекватну секрецію та надходження панкреатичного соку до дванадцятипалої кишки, як у разі гіперхлоргідрії.

ЕНПЗ майже завжди є наслідком захворювання підшлункової залози, найчастішою причиною якого є хронічний панкреатит у дорослих та муковісцидоз у дітей. Інші етіологічні фактори включають гострий панкреатит, пухлини підшлункової залози, цукровий діабет, целіакію, запальні захворювання кишечнику, операції на шлунково-кишковому тракті та підшлунковій залозі, ВІЛ, а також генетичні та вроджені фактори (Dieguez-Castillo C., 2020).

Які симптоми вказують на недостатність травних ферментів?

Порушення травлення, спричинене ЕНПЗ, може призвести до стеатореї, здуття живота, метеоризму та/або зменшення маси тіла. Ці симптоми мальабсорбції неспецифічні, особливо якщо пацієнти відмовляються від вживання продуктів, які вони переносять найгірше. Зміни в мікробіоті кишечнику розвиваються внаслідок порушення панкреатичної секреції та виявляються схильністю до надмірного бактеріального росту та запальних змін у нижчих відділах шлунково-кишкового тракту (Pezzilli R., 2009).

Пацієнтам з діагнозом ЕПНЗ дають рекомендації щодо харчування та призначають замісну терапію панкреатичними ферментами. Раціон харчування має бути збалансованим, з достатнім надходженням жирів та клітковини. Пацієнту рекомендується вживати їжу невеликими порціями та застосовувати ферментативні препарати для покращення травлення. За необхідності можна вводити жиророзчинні вітамінні добавки.

Як правильно підібрати таблетки для покращення травлення?

Дозу препаратів для прискорення травлення при ЕНПЗ слід підбирати індивідуально, відповідно до тяжкості стану пацієнта та його потреб (Dominguez-Muñoz J.E., 2018). Мінімальна разова доза, що рекомендується для корекції ЕНПЗ, становить 50 000 Ph.Eur.U. (одиниці вимірювання активності ферментів для травлення) для основних прийомів їжі та половину цієї дози для перекусів, хоча більш високі дози слід призначати пацієнтам з раком підшлункової залози або після операції на підшлунковій залозі/шлунково-кишковому тракті. Сьогодні в категорії препаратів для покращення травлення зареєстровані такі лікарські засоби, як панкреатин (натуральні ферменти у вигляді екстракту підшлункової залози), препарати для покращення травлення, що містять ліпазу бактеріального походження, а також дієтичні добавки, що містять рослинні ферменти для травлення (наприклад бромелайн) (Компендіум).

Якщо при застосуванні таблеток для поліпшення травлення позитивного ефекту не спостерігається, слід обстежити пацієнта щодо інших причин мальабсорбції, наприклад синдрому надмірного бактеріального росту, глютенової хвороби або новоутворень (Perbtani Y., 2019).