Київ
Кислота аміносаліцилова та подібні засоби
A07E C02

Месалазин

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07EПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E CКислота аміносаліцилова та подібні засоби
A07E C02Месалазин
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Салофальк
Салофальк
Гранули гастрорезистентні пролонговані 1000 мг пакетик "грану-стикс" №50
Alpen Pharma AG
від 3252,00 грн
в 565 аптеках
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Салофальк
Салофальк
Супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Alpen Pharma AG
від 929,52 грн
в 545 аптеках
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Салофальк
Салофальк
Гранули гастрорезистентні пролонговані 500 мг пакетик "грану-стикс" №50
Alpen Pharma AG
від 1342,72 грн
в 460 аптеках
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Пентаса
Пентаса
Таблетки пролонгованої дії 500 мг №50
Феррінг Інтернешнл Сентер
від 1074,96 грн
в 442 аптеках
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Асакол®
Асакол®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 800 мг блістер коробка картонна №60
Біокодекс
від 2382,03 грн
в 435 аптеках
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Пентаса
Пентаса
Гранули пролонгованої дії 2 г пакетик №60
Феррінг Інтернешнл Сентер
від 3412,60 грн
в 429 аптеках
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Салофальк
Салофальк
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 500 мг блістер №100
Alpen Pharma AG
від 3034,75 грн
в 422 аптеках
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Салофальк
Салофальк
Гранули гастрорезистентні пролонговані 3 г пакетик "грану-стикс" №50
Alpen Pharma AG
від 6023,00 грн
в 412 аптеках
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Асакол®
Асакол®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг блістер коробка картонна №100
Біокодекс
від 1727,02 грн
в 380 аптеках
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Пентаса
Пентаса
Супозиторії ректальні 1000 мг №28
Феррінг Інтернешнл Сентер
від 2124,01 грн
в 362 аптеках
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Пентаса
Пентаса
Суспензія ректальна 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Феррінг Інтернешнл Сентер
від 829,89 грн
в 343 аптеках
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Асакол®
Асакол®
Супозиторії ректальні 500 мг блістер №20
Біокодекс
від 1576,71 грн
в 338 аптеках
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Салофальк
Салофальк
Гранули гастрорезистентні пролонговані 1,5 г пакетик "грану-стикс" №35
Alpen Pharma AG
від 2463,70 грн
в 222 аптеках
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Салофальк
Салофальк
Супозиторії ректальні 250 мг стрип №10
Alpen Pharma AG
від 711,26 грн
в 154 аптеках
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Месакол
Месакол
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг стрип №50
САН
від 591,18 грн
в 131 аптеці
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Салофальк
Салофальк
Супозиторії ректальні 1000 мг стрип №10
Alpen Pharma AG
від 1029,84 грн
в 59 аптеках інших міст
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Салофальк
Салофальк
Суспензія ректальна 4 г клізма 60 мл №7
Alpen Pharma AG
від 3121,29 грн
в 50 аптеках
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