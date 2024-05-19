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Асакол® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 800 мг блістер коробка картонна, №60 - Київ (165656) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 375 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
2607,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: блістер (4)
2685,90
Економія: -230,80 грн
2455,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
2691,90
Економія: -236,80 грн
2455,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
2403,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5), блістер (1)
2526,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
2403,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1), блістер (5)
2545,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
2463,99
Економія: -8,49 грн
2455,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
2403,32 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1), блістер (5)
2691,90
Економія: -236,80 грн
2455,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: блістер (4)
2685,90
Економія: -230,80 грн
2455,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
2691,90
Економія: -236,80 грн
2455,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
2942,58
Економія: -346,98 грн
2595,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), блістер (2)
2551,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1), блістер (5)
2497,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
3036,18
Економія: -796,62 грн
2239,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
2463,99
Економія: -8,49 грн
2455,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
2173,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
2607,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
2607,40 грн