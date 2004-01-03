Всі аптеки України
Список виробниківBBiocodex

Виробник: Biocodex

ТОВ "Біокодекс Україна"
01030, Україна, Київ, пр-т С. Бандери, 28А, літера Г, 8 поверх
+38 (044) 237-77-84
www.biocodex.ua
Продукція
Контакти
Знайдено: 18 препаратів
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний, флакон-крапельниця, 2 мл, № 5; Біокодекс
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН Розчин ушний, флакон-крапельниця, 2 мл, № 5 Біокодекс
В 1044 аптеках
від 340,85 грн
Ціни в аптеках
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей, 40 мл, № 1; Біокодекс
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ Спрей, 40 мл, № 1 Біокодекс
В 646 аптеках
від 327,09 грн
Ціни в аптеках
Альфлорекс капсули, туба, № 30; Біокодекс
Альфлорекс Капсули, туба, № 30 Біокодекс
В 15 аптеках
від 886,50 грн
Ціни в аптеках
Асакол® супозиторії ректальні, 500 мг, блістер, № 20; Біокодекс
Асакол® Супозиторії ректальні, 500 мг, блістер, № 20 Біокодекс
В 186 аптеках
від 1058,78 грн
Ціни в аптеках
Асакол® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 400 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 100; Біокодекс
Асакол® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 400 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 100 Біокодекс
В 155 аптеках
від 1618,93 грн
Ціни в аптеках
Асакол® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 800 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 60; Біокодекс
Асакол® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 800 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 60 Біокодекс
В 370 аптеках
від 2046,93 грн
Ціни в аптеках
Ентерол 250 капсули, 250 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30; Біокодекс
Ентерол 250 Капсули, 250 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30 Біокодекс
В 858 аптеках
від 619,80 грн
Ціни в аптеках
Ентерол 250 капсули, 250 мг, пляшка скляна, у картонній коробці, у картонній коробці, № 10; Біокодекс
Ентерол 250 Капсули, 250 мг, пляшка скляна, у картонній коробці, у картонній коробці, № 10 Біокодекс
В 1166 аптеках
від 239,08 грн
Ціни в аптеках
Ентерол 250 порошок для орального застосування, 250 мг, пакетик, № 10; Біокодекс
Ентерол 250 Порошок для орального застосування, 250 мг, пакетик, № 10 Біокодекс
В 1219 аптеках
від 256,04 грн
Ціни в аптеках
Ентерол® Імуно капсули, № 30; Біокодекс
Ентерол® Імуно Капсули, № 30 Біокодекс
В 828 аптеках
від 270,63 грн
Ціни в аптеках
МАРИМЕР БЕБІ® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ІЗОТОНІЧНИЙ спрей, 100 мл, № 1; Біокодекс
МАРИМЕР БЕБІ® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ІЗОТОНІЧНИЙ Спрей, 100 мл, № 1 Біокодекс
В 341 аптеці
від 262,84 грн
Ціни в аптеках
МАРИМЕР® АСПІРАТОР НАЗАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ № 1; Біокодекс
МАРИМЕР® АСПІРАТОР НАЗАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ № 1 Біокодекс
В 105 аптеках
від 205,80 грн
Ціни в аптеках
МАРИМЕР® РОЗЧИН ІЗОТОНІЧНИЙ МОРСЬКОЇ ВОДИ розчин, флакон-крапельниця одноразовий, 5 мл, № 10; Біокодекс
МАРИМЕР® РОЗЧИН ІЗОТОНІЧНИЙ МОРСЬКОЇ ВОДИ Розчин, флакон-крапельниця одноразовий, 5 мл, № 10 Біокодекс
В 261 аптеці
від 168,78 грн
Ціни в аптеках
МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ГІПЕРТОНІЧНИЙ спрей назальний, флакон, 100 мл, № 1; Біокодекс
МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ГІПЕРТОНІЧНИЙ Спрей назальний, флакон, 100 мл, № 1 Біокодекс
В 591 аптеці
від 264,12 грн
Ціни в аптеках
МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ІЗОТОНІЧНИЙ спрей назальний, 100 мл, стерильно, стерильно, № 1; Біокодекс
МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ІЗОТОНІЧНИЙ Спрей назальний, 100 мл, стерильно, стерильно, № 1 Біокодекс
В 628 аптеках
від 282,02 грн
Ціни в аптеках
Нефальжик розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5; Біокодекс
Нефальжик Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 Біокодекс
В 228 аптеках
від 330,38 грн
Ціни в аптеках
Отипакс® краплі вушні, флакон, 16 г, з кришкою-крапельницею, з кришкою-крапельницею, № 1; Біокодекс
Отипакс® Краплі вушні, флакон, 16 г, з кришкою-крапельницею, з кришкою-крапельницею, № 1 Біокодекс
В 1225 аптеках
від 149,72 грн
Ціни в аптеках
Сімбіозіс Бебікол краплі, 8 мл, від народження, від народження, № 1; Біокодекс Україна
Сімбіозіс Бебікол Краплі, 8 мл, від народження, від народження, № 1 Біокодекс Україна
В 226 аптеках
від 384,60 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
01030, Україна, Київ, пр-т С. Бандери, 28А, літера Г, 8 поверх
+38 (044) 237-77-84
www.biocodex.ua
Знайдено: 18 препаратів
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний, флакон-крапельниця, 2 мл, № 5; Біокодекс
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН Розчин ушний, флакон-крапельниця, 2 мл, № 5 Біокодекс
В 1044 аптеках
від 340,85 грн
Ціни в аптеках
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ спрей, 40 мл, № 1; Біокодекс
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН, СПРЕЙ Спрей, 40 мл, № 1 Біокодекс
В 646 аптеках
від 327,09 грн
Ціни в аптеках
Альфлорекс капсули, туба, № 30; Біокодекс
Альфлорекс Капсули, туба, № 30 Біокодекс
В 15 аптеках
від 886,50 грн
Ціни в аптеках
Асакол® супозиторії ректальні, 500 мг, блістер, № 20; Біокодекс
Асакол® Супозиторії ректальні, 500 мг, блістер, № 20 Біокодекс
В 186 аптеках
від 1058,78 грн
Ціни в аптеках
Асакол® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 400 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 100; Біокодекс
Асакол® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 400 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 100 Біокодекс
В 155 аптеках
від 1618,93 грн
Ціни в аптеках
Асакол® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 800 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 60; Біокодекс
Асакол® Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 800 мг, блістер, коробка картонна, коробка картон., № 60 Біокодекс
В 370 аптеках
від 2046,93 грн
Ціни в аптеках
Ентерол 250 капсули, 250 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30; Біокодекс
Ентерол 250 Капсули, 250 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 30 Біокодекс
В 858 аптеках
від 619,80 грн
Ціни в аптеках
Ентерол 250 капсули, 250 мг, пляшка скляна, у картонній коробці, у картонній коробці, № 10; Біокодекс
Ентерол 250 Капсули, 250 мг, пляшка скляна, у картонній коробці, у картонній коробці, № 10 Біокодекс
В 1166 аптеках
від 239,08 грн
Ціни в аптеках
Ентерол 250 порошок для орального застосування, 250 мг, пакетик, № 10; Біокодекс
Ентерол 250 Порошок для орального застосування, 250 мг, пакетик, № 10 Біокодекс
В 1219 аптеках
від 256,04 грн
Ціни в аптеках
Ентерол® Імуно капсули, № 30; Біокодекс
Ентерол® Імуно Капсули, № 30 Біокодекс
В 828 аптеках
від 270,63 грн
Ціни в аптеках
МАРИМЕР БЕБІ® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ІЗОТОНІЧНИЙ спрей, 100 мл, № 1; Біокодекс
МАРИМЕР БЕБІ® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ІЗОТОНІЧНИЙ Спрей, 100 мл, № 1 Біокодекс
В 341 аптеці
від 262,84 грн
Ціни в аптеках
МАРИМЕР® АСПІРАТОР НАЗАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ № 1; Біокодекс
МАРИМЕР® АСПІРАТОР НАЗАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ № 1 Біокодекс
В 105 аптеках
від 205,80 грн
Ціни в аптеках
МАРИМЕР® РОЗЧИН ІЗОТОНІЧНИЙ МОРСЬКОЇ ВОДИ розчин, флакон-крапельниця одноразовий, 5 мл, № 10; Біокодекс
МАРИМЕР® РОЗЧИН ІЗОТОНІЧНИЙ МОРСЬКОЇ ВОДИ Розчин, флакон-крапельниця одноразовий, 5 мл, № 10 Біокодекс
В 261 аптеці
від 168,78 грн
Ціни в аптеках
МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ГІПЕРТОНІЧНИЙ спрей назальний, флакон, 100 мл, № 1; Біокодекс
МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ГІПЕРТОНІЧНИЙ Спрей назальний, флакон, 100 мл, № 1 Біокодекс
В 591 аптеці
від 264,12 грн
Ціни в аптеках
МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ІЗОТОНІЧНИЙ спрей назальний, 100 мл, стерильно, стерильно, № 1; Біокодекс
МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ІЗОТОНІЧНИЙ Спрей назальний, 100 мл, стерильно, стерильно, № 1 Біокодекс
В 628 аптеках
від 282,02 грн
Ціни в аптеках
Нефальжик розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5; Біокодекс
Нефальжик Розчин для ін'єкцій, 20 мг/2 мл, ампула, 2 мл, № 5 Біокодекс
В 228 аптеках
від 330,38 грн
Ціни в аптеках
Отипакс® краплі вушні, флакон, 16 г, з кришкою-крапельницею, з кришкою-крапельницею, № 1; Біокодекс
Отипакс® Краплі вушні, флакон, 16 г, з кришкою-крапельницею, з кришкою-крапельницею, № 1 Біокодекс
В 1225 аптеках
від 149,72 грн
Ціни в аптеках
Сімбіозіс Бебікол краплі, 8 мл, від народження, від народження, № 1; Біокодекс Україна
Сімбіозіс Бебікол Краплі, 8 мл, від народження, від народження, № 1 Біокодекс Україна
В 226 аптеках
від 384,60 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції