Виробник: BiocodexТОВ "Біокодекс Україна"
01030, Україна, Київ, пр-т С. Бандери, 28А, літера Г, 8 поверх
+38 (044) 237-77-84
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН Розчин ушний, флакон-крапельниця, 2 мл, № 5 Біокодекс
від 340,85 грн
від 327,09 грн
МАРИМЕР® РОЗЧИН ІЗОТОНІЧНИЙ МОРСЬКОЇ ВОДИ Розчин, флакон-крапельниця одноразовий, 5 мл, № 10 Біокодекс
від 168,78 грн
від 264,12 грн
МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ІЗОТОНІЧНИЙ Спрей назальний, 100 мл, стерильно, стерильно, № 1 Біокодекс
від 282,02 грн
Отипакс® Краплі вушні, флакон, 16 г, з кришкою-крапельницею, з кришкою-крапельницею, № 1 Біокодекс
від 149,72 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН Розчин ушний, флакон-крапельниця, 2 мл, № 5 Біокодекс
від 340,85 грн
від 327,09 грн
МАРИМЕР® РОЗЧИН ІЗОТОНІЧНИЙ МОРСЬКОЇ ВОДИ Розчин, флакон-крапельниця одноразовий, 5 мл, № 10 Біокодекс
від 168,78 грн
від 264,12 грн
МАРИМЕР® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ ІЗОТОНІЧНИЙ Спрей назальний, 100 мл, стерильно, стерильно, № 1 Біокодекс
від 282,02 грн
Отипакс® Краплі вушні, флакон, 16 г, з кришкою-крапельницею, з кришкою-крапельницею, № 1 Біокодекс
від 149,72 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції