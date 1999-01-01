Київ
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E A
Кортикостероїди локальної дії
A07E C
Кислота аміносаліцилова та подібні засоби
A07E F
Микробні протизапальні препарати
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Сульфасалазин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №50
КРКА
від
629,40
грн
в 737 аптеках
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Салофальк
Гранули гастрорезистентні пролонговані 1000 мг пакетик "грану-стикс" №50
Alpen Pharma AG
від
3252,00
грн
в 565 аптеках
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Салофальк
Супозиторії ректальні 500 мг стрип №10
Alpen Pharma AG
від
929,52
грн
в 545 аптеках
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Салофальк
Гранули гастрорезистентні пролонговані 500 мг пакетик "грану-стикс" №50
Alpen Pharma AG
від
1342,72
грн
в 460 аптеках
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Пентаса
Таблетки пролонгованої дії 500 мг №50
Феррінг Інтернешнл Сентер
від
1074,96
грн
в 442 аптеках
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Асакол®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 800 мг блістер коробка картонна №60
Біокодекс
від
2382,03
грн
в 435 аптеках
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Пентаса
Гранули пролонгованої дії 2 г пакетик №60
Феррінг Інтернешнл Сентер
від
3412,60
грн
в 429 аптеках
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Буденофальк
Капсули тверді з кишковорозчинними гранулами 3 мг блістер №50
Alpen Pharma AG
від
5510,00
грн
в 425 аптеках
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Салофальк
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 500 мг блістер №100
Alpen Pharma AG
від
3034,75
грн
в 422 аптеках
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Салофальк
Гранули гастрорезистентні пролонговані 3 г пакетик "грану-стикс" №50
Alpen Pharma AG
від
6023,00
грн
в 412 аптеках
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Сульфасалазин-ЕН
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 500 мг №50
КРКА
від
640,25
грн
в 405 аптеках
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Салазопірин EN-табс
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 500 мг флакон №100
Пфайзер Інк.
від
729,75
грн
в 404 аптеках
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Асакол®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг блістер коробка картонна №100
Біокодекс
від
1727,02
грн
в 380 аптеках
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Пентаса
Супозиторії ректальні 1000 мг №28
Феррінг Інтернешнл Сентер
від
2124,01
грн
в 362 аптеках
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Пентаса
Суспензія ректальна 1 г/100 мл флакон 100 мл №7
Феррінг Інтернешнл Сентер
від
829,89
грн
в 343 аптеках
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Асакол®
Супозиторії ректальні 500 мг блістер №20
Біокодекс
від
1576,71
грн
в 338 аптеках
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Буденофальк
Піна ректальна 2 мг/доза балон 14 доз №1
Alpen Pharma AG
від
4975,96
грн
в 311 аптеці
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Салофальк
Гранули гастрорезистентні пролонговані 1,5 г пакетик "грану-стикс" №35
Alpen Pharma AG
від
2463,70
грн
в 222 аптеках
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Мутафлор
Капсули гастрорезистентні блістер №20
Ардейфарм
від
575,60
грн
в 210 аптеках
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Салофальк
Супозиторії ректальні 250 мг стрип №10
Alpen Pharma AG
від
711,26
грн
в 154 аптеках
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Форма випуску
гран. гастрорезист. пролонг.
гран. пролонг. дії
капс. гастрорезист.
капс. тв. з киш.-розч. гран.
піна ректал.
суп. ректал.
сусп. орал.
сусп. ректал.
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
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Дозування
1 г/100 мл
1.5 г
2 г
2 мг/доза
3 г
3 мг
4 г
9 мг
250 мг
400 мг
500 мг
800 мг
1000 мг
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Пакування
амп. 1 мл
балон
блістер
клізма 60 мл
пакетик
пакетик "Грану-Стикс"
стрип
фл.
фл. 100 мл
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Кількість штук в упаковці
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35
50
60
100
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Виробник
Alpen Pharma AG
Ardeypharm
KRKA d.d. Novo Mesto
Pfizer Inc.
Біокодекс
САН
Ферринг
Феррінг Інтернешнл Сентер
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