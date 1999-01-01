Київ
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E A
Кортикостероїди локальної дії
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E A
Кортикостероїди локальної дії
A07E A06
Будезонід
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Буденофальк
Капсули тверді з кишковорозчинними гранулами 3 мг блістер №50
Alpen Pharma AG
від
5510,00
грн
в 425 аптеках
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Буденофальк
Піна ректальна 2 мг/доза балон 14 доз №1
Alpen Pharma AG
від
4975,96
грн
в 311 аптеці
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Кортимент
Таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
від
5427,66
грн
в 20 аптеках
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Буденофальк
Капсули тверді з кишковорозчинними гранулами 3 мг блістер №100
Alpen Pharma AG
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. тв. з киш.-розч. гран.
піна ректал.
табл. пролонг. дії
Дозування
2 мг/доза
3 мг
9 мг
Пакування
балон
блістер
Кількість штук в упаковці
1
30
50
100
Виробник
Alpen Pharma AG
Ферринг
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