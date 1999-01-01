Київ
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E A

Кортикостероїди локальної дії

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07EПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E AКортикостероїди локальної дії
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Буденофальк
Буденофальк
Капсули тверді з кишковорозчинними гранулами 3 мг блістер №50
Alpen Pharma AG
від 5510,00 грн
в 425 аптеках
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Буденофальк
Буденофальк
Піна ректальна 2 мг/доза балон 14 доз №1
Alpen Pharma AG
від 4975,96 грн
в 311 аптеці
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Кортимент
Кортимент
Таблетки пролонгованої дії 9 мг блістер №30
Ферринг
від 5427,66 грн
в 20 аптеках
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Буденофальк
Буденофальк
Капсули тверді з кишковорозчинними гранулами 3 мг блістер №100
Alpen Pharma AG
Немає в наявності
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