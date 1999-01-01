Київ
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E F
Микробні протизапальні препарати
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07E F
Микробні протизапальні препарати
A07E F01**
Escherichia coli, штамм Nissle 1917
Сортування:
По популярності
Фільтр
Мутафлор
Капсули гастрорезистентні блістер №20
Ардейфарм
від
575,60
грн
в 210 аптеках
Знайти в аптеках
Мутафлор
Суспензія оральна ампула 1 мл №5
Ардейфарм
від
621,11
грн
в 119 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
капс. гастрорезист.
сусп. орал.
Пакування
амп. 1 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
5
20
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню