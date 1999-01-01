Київ
ЕНТЕРОСОРБЕНТИ
A07B C

Різні ентеросорбенти

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07BЕНТЕРОСОРБЕНТИ
A07B CРізні ентеросорбенти
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Ентеросгель
Ентеросгель
Паста для перорального застосування пакет 15 г №15
КРЕОМА-ФАРМ
від 219,00 грн
в 993 аптеках
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Ентеросгель Екстракапс
Ентеросгель Екстракапс
Капсули 0,32 г контурна чарункова упаковка №14
КРЕОМА-ФАРМ
від 72,86 грн
в 982 аптеках
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Смекта® ваніль
Смекта® ваніль
Порошок для оральної суспензії 3 г пакетик №12
Майолі
від 182,16 грн
в 973 аптеках
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Смекта® апельсин-ваніль
Смекта® апельсин-ваніль
Порошок для оральної суспензії 3 г пакетик №12
Майолі
від 181,32 грн
в 936 аптеках
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Смекта® полуниця
Смекта® полуниця
Порошок для оральної суспензії 3 г пакет №12
Майолі
від 181,57 грн
в 935 аптеках
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Ентеросгель
Ентеросгель
Паста для перорального застосування контейнер 135 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від 90,74 грн
в 932 аптеках
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Ентеросгель
Ентеросгель
Паста для перорального застосування контейнер 270 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від 178,37 грн
в 922 аптеках
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Ентеросгель
Ентеросгель
Паста для перорального застосування контейнер 405 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від 267,21 грн
в 920 аптеках
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Біле Вугілля®
Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг блістер №30
Актіфарм
від 117,25 грн
в 811 аптеці
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Біле Вугілля®
Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг блістер №10
Актіфарм
від 44,50 грн
в 798 аптеках
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Атоксіл
Атоксіл
Порошок 2 г пакетик-саше №20
Орісіл-Фарм
від 308,08 грн
в 777 аптеках
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Атоксіл
Атоксіл
Порошок 10 г флакон №1
Орісіл-Фарм
від 86,37 грн
в 686 аптеках
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Біонорм® Детокс
Біонорм® Детокс
Таблетки, що диспергуються 1,5 г блістер №18
Київський вітамінний завод
від 106,85 грн
в 649 аптеках
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Апсорбін
Апсорбін
Порошок для оральної суспензії 3,76 г саше №10
Фармак
від 143,50 грн
в 437 аптеках
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Ентеросгель з солодким смаком
Ентеросгель з солодким смаком
Паста для перорального застосування контейнер 135 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від 98,62 грн
в 433 аптеках
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Біле Вугілля®
Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг контейнер №100
Актіфарм
від 366,13 грн
в 372 аптеках
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Ентеросгель з солодким смаком
Ентеросгель з солодким смаком
Паста для перорального застосування контейнер 405 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від 243,00 грн
в 355 аптеках
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Ентеросгель з солодким смаком
Ентеросгель з солодким смаком
Паста для перорального застосування контейнер 270 г №1
КРЕОМА-ФАРМ
від 195,02 грн
в 339 аптеках
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Максісорб
Максісорб
Порошок для оральної суспензії 2 г флакон №12
Українська фармацевтична компанія
від 165,70 грн
в 288 аптеках
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Біле Вугілля®
Біле Вугілля®
Таблетки 210 мг блістер №10
Актіфарм
від 47,90 грн
в 262 аптеках інших міст
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