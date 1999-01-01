Ентеросорбція - один з найбільш безпечних та ефективних методів виведення токсичних речовин, заснований на пероральному прийомі препаратів, здатних абсорбувати у просвіті шлунково-кишкового тракту (ШКТ) такі речовини ендогенного та екзогенного походження, не вступаючи з ними у хімічні реакції.
Ентеросорбенти приймають для очищення організму, профілактики токсико-алергічних реакцій, зниження метаболічного навантаження на органи виділення і дезінтоксикації. Завдяки адсорбції токсинів ентеросорбентами у хворих нормалізуються процеси травлення, значно покращується стан слизової оболонки кишечнику, ШКТ та імунної системи, що сприяє швидкому усуненню клінічних симптомів та поліпшенню загального стану пацієнта.
Список ентеросорбентів (Компендіум):
Враховуючи форми випуску ентеросорбентів, визначено переваги прийому вугілля активованого у формі капсул:
Ентеросорбенти призначають при гострій та хронічній діареї як симптоматичне лікування. При діареї внаслідок дії патогенних мікроорганізмів змінюється кишкова абсорбція та/або секреція, що призводить до збільшення об'єму води, що надходить у товсту кишку, який може бути абсорбований.
Діарея виникає за одним або декількома з чотирьох механізмів:
Пероральна регідратаційна терапія (ПРТ) займає центральне місце в лікуванні пацієнтів з гострою діареєю для запобігання ускладненням у зв’язку зі зневодненням. Однак ПРТ не впливає на тривалість захворювання чи частоту дефекації.
У комплексній терапії при дисбіотичних порушеннях та інтоксикації, у тому числі при гострих кишкових інфекціях, лікарі призначають ентеросорбенти з пребіотиками. До пребіотиків відносять компоненти їжі, які не перетравлюються, але використовуються мікрофлорою кишечнику людини для підтримки роботи та життєдіяльності організму. Пребіотики вибірково стимулюють зростання та/або метаболічну активність однієї або кількох груп бактерій у товстій кишці. Найбільш поширеними пребіотиками є фруктоолігосахариди, галактоолігосахариди та трансгалактоолігосахариди.
Показання до застосування ентеросорбентів (Компендіум):
Діосмектит є природною алюмо-магнієвою силікатною глиною з пластинчастою неволокнистою кристалічною структурою, яка надає йому сильних адсорбувальних властивостей. Діосмектит зменшує вираженість запалення, змінює реологічні властивості слизу, інгібує муколіз та адсорбує бактерії, бактеріальні ентеротоксини, віруси та інші потенційні речовини, які провокують діарею. Діосмектит зменшує тривалість діареї та частоту дефекацій після 2 днів лікування у дітей та дорослих з гострою діареєю легкого та середнього ступеня тяжкості. Діосмектит слід застосовувати як доповнення до терапії, а не альтернативу ПРТ і, за необхідності, антибактеріальній терапії (Dupont C. et al., 2009).
Діосмектит ефективний у лікуванні пацієнтів з інфекцією SARS-CoV-2, оскільки вірус проникає в кишечник через спайковий білок, зв'язується з рецепторами ангіотензинперетворювального ферменту 2 (angiotensin-converting enzyme 2 - ACE2) в апікальних мембранах ентероцитів, що призводить до діареї у деяких пацієнтів. Діосмектит зв'язує вірус SARS-CoV-2 та його ентеротоксин. Раннє лікування при діареї, пов'язаній з SARS-CoV-2, обмежує поширення вірусу ШКТ (Poeta M. et al., 2021).
Вуглецеві ентеросорбенти здатні поглинати та виводити з організму ендо- та екзотоксини, фіксувати на своїй поверхні збудників бактеріальної та вірусної природи з подальшим очищенням патологічного вогнища та організму. Вугілля активоване знижує окисний стрес та мієлотоксичність (Fatullayeva S. et al., 2021).
Ентеросорбенти рекомендовано застосовувати через 1,5–2 год після їди або прийому пероральних лікарських засобів. У дорослих ентеросорбенти ефективні для дезінтоксикації організму після вживання алкоголю.
Ентеросорбенти протипоказані (Компендіум):