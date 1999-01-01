Що таке ентеросорбенти?

Ентеросорбція - один з найбільш безпечних та ефективних методів виведення токсичних речовин, заснований на пероральному прийомі препаратів, здатних абсорбувати у просвіті шлунково-кишкового тракту (ШКТ) такі речовини ендогенного та екзогенного походження, не вступаючи з ними у хімічні реакції.

Ентеросорбенти приймають для очищення організму, профілактики токсико-алергічних реакцій, зниження метаболічного навантаження на органи виділення і дезінтоксикації. Завдяки адсорбції токсинів ентеросорбентами у хворих нормалізуються процеси травлення, значно покращується стан слизової оболонки кишечнику, ШКТ та імунної системи, що сприяє швидкому усуненню клінічних симптомів та поліпшенню загального стану пацієнта.

Список ентеросорбентів (Компендіум):

діосмектит (у формі оральної суспензії, порошку для оральної суспензії, таблеток, що диспергуються);

кремнію діоксид (у формі таблеток, порошку);

гідрогель метилкремнієвої кислоти (у формі гелю чи пасти);

активоване вугілля медичне (у формі таблеток, капсул).

Враховуючи форми випуску ентеросорбентів, визначено переваги прийому вугілля активованого у формі капсул:

неможливість контакту діючої речовини препарату зі слизовою оболонкою шлунка та шлунковим соком;

захист активних компонентів препарату від руйнівних факторів зовнішнього середовища під час зберігання та просування травним трактом;

підвищення біодоступності діючої речовини, оскільки активоване вугілля в капсулах не спресоване;

зменшення механічної подразливої дії гранул вугілля активованого на слизові оболонки травного тракту;

зручність прийому та висока ефективність.

У яких випадках рекомендовано приймати ентеросорбенти?

Ентеросорбенти призначають при гострій та хронічній діареї як симптоматичне лікування. При діареї внаслідок дії патогенних мікроорганізмів змінюється кишкова абсорбція та/або секреція, що призводить до збільшення об'єму води, що надходить у товсту кишку, який може бути абсорбований.

Діарея виникає за одним або декількома з чотирьох механізмів:

порушення осмотичних процесів у тонкій та товстій кишці;

порушення секреторних процесів;

порушення роботи епітеліальних клітин або епітеліальних щільних контактів;

порушення моторики.

Пероральна регідратаційна терапія (ПРТ) займає центральне місце в лікуванні пацієнтів з гострою діареєю для запобігання ускладненням у зв’язку зі зневодненням. Однак ПРТ не впливає на тривалість захворювання чи частоту дефекації.

У комплексній терапії при дисбіотичних порушеннях та інтоксикації, у тому числі при гострих кишкових інфекціях, лікарі призначають ентеросорбенти з пребіотиками. До пребіотиків відносять компоненти їжі, які не перетравлюються, але використовуються мікрофлорою кишечнику людини для підтримки роботи та життєдіяльності організму. Пребіотики вибірково стимулюють зростання та/або метаболічну активність однієї або кількох груп бактерій у товстій кишці. Найбільш поширеними пребіотиками є фруктоолігосахариди, галактоолігосахариди та трансгалактоолігосахариди.

Показання до застосування ентеросорбентів (Компендіум):

діосмектит - гостра та хронічна діарея (симптоматичне лікування), запальні захворювання шлунка та кишечнику;

кремнію діоксид - гострі кишкові захворювання, які супроводжуються діареєю (сальмонельоз, харчові токсикоінфекції),

кремнію діоксид, гідрогель метилкремнієвої кислоти - вірусні гепатити А та В (у комплексній терапії);

кремнію діоксид, вугілля активоване медичне - гострі та хронічні отруєння побутовими, промисловими токсинами (алкалоїди, солі важких металів, інші речовини), лікарськими препаратами, алкогольна інтоксикація;

гідрогель метилкремнієвої кислоти - хронічна ниркова недостатність, як дезінтоксикаційна терапія; токсичний гепатит, цироз печінки, холестаз; ентероколіти, коліт, діарея, гастрити зі зниженою кислотністю; отруєння алкоголем та наркотичними засобами. Препарат ефективний у лікуванні пацієнтів з діатезом, нейродермітом, гнійно-септичними та запальними процесами, що супроводжуються інтоксикацією; токсикоз у першій половині вагітності; дисбактеріоз кишечнику (комплексна терапія);

активоване вугілля медичне - диспепсія, кишкові інфекції; захворювання, що супроводжуються синдромом ендогенної інтоксикації (гостре та хронічне ураження печінки, нирок, алергічні, аутоімунні, онкологічні захворювання, підвищений холестерин); зменшення газоутворення під час підготовки до рентгенологічного та ендоскопічного обстежень;

діосмектит та активоване вугілля ефективно адсорбують ацетилсаліцилову кислоту, амлодипін, дигоксин, фенобарбітал, ібупрофен, іміпрамін, карбамазепін, оксазепін, прометазин і теофілін (Mináriková M. et al., 2017).

Діосмектит є природною алюмо-магнієвою силікатною глиною з пластинчастою неволокнистою кристалічною структурою, яка надає йому сильних адсорбувальних властивостей. Діосмектит зменшує вираженість запалення, змінює реологічні властивості слизу, інгібує муколіз та адсорбує бактерії, бактеріальні ентеротоксини, віруси та інші потенційні речовини, які провокують діарею. Діосмектит зменшує тривалість діареї та частоту дефекацій після 2 днів лікування у дітей та дорослих з гострою діареєю легкого та середнього ступеня тяжкості. Діосмектит слід застосовувати як доповнення до терапії, а не альтернативу ПРТ і, за необхідності, антибактеріальній терапії (Dupont C. et al., 2009).

Діосмектит ефективний у лікуванні пацієнтів з інфекцією SARS-CoV-2, оскільки вірус проникає в кишечник через спайковий білок, зв'язується з рецепторами ангіотензинперетворювального ферменту 2 (angiotensin-converting enzyme 2 - ACE2) в апікальних мембранах ентероцитів, що призводить до діареї у деяких пацієнтів. Діосмектит зв'язує вірус SARS-CoV-2 та його ентеротоксин. Раннє лікування при діареї, пов'язаній з SARS-CoV-2, обмежує поширення вірусу ШКТ (Poeta M. et al., 2021).

Вуглецеві ентеросорбенти здатні поглинати та виводити з організму ендо- та екзотоксини, фіксувати на своїй поверхні збудників бактеріальної та вірусної природи з подальшим очищенням патологічного вогнища та організму. Вугілля активоване знижує окисний стрес та мієлотоксичність (Fatullayeva S. et al., 2021).

Ентеросорбенти рекомендовано застосовувати через 1,5–2 год після їди або прийому пероральних лікарських засобів. У дорослих ентеросорбенти ефективні для дезінтоксикації організму після вживання алкоголю.

Протипоказання

Ентеросорбенти протипоказані (Компендіум):